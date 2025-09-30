El decimotercer asalto: la vida de Iván Pozo tras su retirada

Cuenta Iván Pozo que en su última visita a Paco Amoedo, los ojos de su viejo maestro se encendieron como antaño, cuando lo arengaba en la esquina mientras le restañaba los cortes. Y que incluso intentó incorporarse sobre sus ya escuálidos brazos, en un postrer arrebato, mientras su mujer, Purita, intentaba contenerlo.

–Iván, tú le hacías daño a los más grandes, los llegabas a tirar...

«Fue casi con la voz de entonces. Se emocionó», resume, él mismo sobrecogiéndose con el recuerdo. Con Amoedo, fallecido en junio del año pasado y representado por su hija pequeña, Gemma, se abrió este domingo la entrega de distinciones históricas de la Federación Gallega de Boxeo, en A Coruña. El nombre de Pozo se pronunció al poco. Cien años ha cumplido la institución y en sus archivos los dos vigueses despuntan: el único púgil gallego que ha sido campeón de Europa y su mentor. Ya sin sus consejos, hoy sigue Pozo empeñado en ese decimotercer asalto que es la vida cuando las muchedumbres callan y las glorias se archivan.

As Travesas, en el combate entre Narváez y Pozo. / RICARDO GROBAS

Sucedió el 13 de marzo de 2012, en el Vistalegre madrileño. Lo noqueó en el primer asalto un Xavier Urpi sin mayores brillos. La derrota aguarda siempre como epílogo. Pozo llevaba un lustro, desde la pelea por el título mundial con Narváez, boxeando de manera más infrecuente e irregular. Colgó los guantes a los 33 años. «No tenía sentido seguir. Lo mejor fue dejarlo en el momento adecuado».

Ningún final empaña el recorrido, aunque en ese ocaso se le afease algo el registro: 33 victorias (20 KOs), 9 derrotas (7 KOs) y un nulo. Menudo (1.64) incluso para las categorías que transitó pero dinamitero, conjugando agresividad y tacticismo, Iván Pozo brilló sobre el escenario continental durante casi una década. Con él se culminó el largo empeño del boxeo gallego aquel 5 de julio de 2005 en que derrotó a Andrea Sarritzu en el Central. Doce veces lo había intentado Amoedo con otros pupilos. Cuatro veces reinó en total entre mosca, supermosca y gallo.

A la vuelta de aquel viaje a Madrid de 2013, sin embargo, su mundo había cambiado: «Toca empezar de cero. Es como volver a nacer. Tienes que levantarte y enfrentarte a la vida cotidiana».

-Iván, peleamos en tres meses –le informaba Amoedo cada cierto tiempo y todo se enfocaba hacia ese combate.

«Yo siempre había estado acostumbrado a una fecha que me desafiaba», explica. «En el boxeo no existen contratos de cinco años. Si encadenas dos derrotas ya te olvidas. Necesitaba superarme cada día. De repente te quitan eso y te falta motivación. Te sientes vacío. Pero son cambios que hay que aceptar», relata.

Reconstrucción laboral

El naufragio resultó pasajero. El secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete, y el jefe del Servicio Provincial, Daniel Benavides, le facilitaron la reconversión laboral. «Me ayudaron a ubicarme», agradece. Pozo trabaja actualmente como vigilante jurado en dependencias viguesas de la Xunta.

En lo íntimo, Ariadne irrumpió al rescate, a guiarlo por su laberinto. Ese querube que hoy se asoma a la adolescencia se ha convertido en el centro de su universo: «Ella y mi mujer, Sonia, me dan fuerza. La crianza es dura y conlleva sacrificios. Ahora comprendo el sufrimiento de mis padres, de cualquier padre, siempre pensando en que le vaya bien a los hijos».

Pozo, contra Sarritzu. / PABLO MARTINEZ

Ariadne ha acompañado a Iván a A Coruña. Su mirada azul se asombra con la admiración que revolotea alrededor de su padre. «Ella se sorprende si me dicen algo por la calle. Alguna repercusión debí tener. He sido más conocido de lo que yo pensaba. No me considero mal tío. He sido alguien cercano. Ahora disfruto de cosas como esta», dice de la gala. El tiempo, claro, ha diluido su fama.

–¿Has practicado algún deporte de competición?

Se lo ha preguntado un compañero de gimnasio al verle «tan poca cosa», moviendo hierro con facilidad. Pozo, que se paraba casi llorando delante de los escaparates de las pastelerías cuando el calendario apretaba, se movió en los pesajes entre los 50,8 y los 53,5 kilos. Tras retirarse llegó a alcanzar los 65. Hoy se ha estabilizado en 56. La imagen de Tyson apoyado en un bastón, cojeando, le aterra. «Al principio, tras dejarlo, me dolían las rodillas. Las camisetas no me entraban de lo hinchado que estaba. El efecto yoyó era muy bestia. No resultaba saludable. Tengo el propósito de ponerme en forma. Intento trabajar el corazón y la fuerza».

«De boxeo, nada», advierte, aunque repase aquel cinturón que no retuvo «por exceso de confianza», se duela por el que le «robaron» en las cartulinas contra Asloum en Francia o lamente la presión mediática que le atenazó ante Narváez. Amoedo tiró la toalla en el octavo asalto: «Era una máquina, pero no pegaba. Le hubiera podido aguantar 40 asaltos, haberlo presionado más. Los antebrazos, antes de salir, me dolían de la tensión. Noté una soledad muy grande. Siempre estás solo en el ring, aunque haya mucha gente. Pero pasó. Es lo que fue». Y fue tanto.