Alberto Meira sueña con el título y Avelino Martínez se corona

El Campeonato Gallego de Rallyes de Asfalto afronta el final más incierto y emocionante de los últimos tiempos. La retirada de Víctor Senra en el Rally do Carballiño, por culpa de una avería mecánica, y la victoria de Alberto Meira permiten que el histórico piloto de Vincios llegue con ventaja a la resolución de la temporada, en el Rally de San Froilán. Y Meira lo hará con un campeón ya certificado, Avelino Martínez, a su lado.

Con Senra fuera de competición en el segundo tramo tras haber ganado el primero, Meira no tuvo compasión y marcó el mejor tiempo en todos los demás parciales disputados en O Carballiño salvo en el sexto. En la segunda plaza finalizó Javier Ramos, a 2:46.93, y Celestino Iglesias fue tercero, a 3:22.26.

Las cuentas claras

Meira se apodera así del liderato. Las cuentas del título en el Rally de San Froilán (17-19 de octubre) están claras. Si Meira, con 244 puntos, gana al WRC de Senra, será campeón por tercera vez (2010, 2016) pero si Senra (219) participa con un Rally2, le bastaría con ser segundo para asegurar su noveno título consecutivo. Si Meira abandonase, el de Dumbría necesitaría como mínimo un segundo puesto con un WRC.

Pero en el Skoda Fabia R5 de Meira ya se pudo celebrar un título en O Carballiño. Avelino Martínez ha logrado su cuarto entorchado absoluto como copiloto (2021, 2022, 2024 y 2025). El de Salvaterra de Miño se ha consolidado como uno de los copilotos más destacados del automovilismo gallego. Este nuevo título se suma a su reciente victoria en el Supercampeonato R5 Pirelli Recalvi 2025, asegurada en el pasado Rallye de Ferrol, tras una intensa temporada en la que ha mantenido una cerrada lucha con el copiloto de Daniel Berdomás, Brais Mirón.