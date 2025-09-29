FÚTBOL
Yeda albergará la Supercopa de España por tercera vez en su historia
El Barcelona se enfrentará al Athletic y el Atlético al Real Madrid en las semifinales del primer gran torneo del año 2026
La localidad saudí de Yeda volverá a ejercer en 2026 como sede de la Supercopa de España. Por segundo año consecutivo y tercera vez en la historia del torneo será la ciudad deportiva del Rey Abdullah, donde se encuentra el 'Alinma stadium', popularmente conocido como Al Jawhara ("La Joya Radiante" en castellano), quien albergará los tres partidos de la competición entre el miércoles 7 y el domingo 11 de enero del próximo año. Todos los partidos de esta edición podrán verse en directo a través de la plataforma Movistar+.
Barcelona y Athletic, por un lado, y Atlético y Real Madrid, por el otro, se verán las caras en semifinales en busca de las dos plazas que dan derecho a jugarse en la finalísima el primer gran trofeo del año en el fútbol mundial. El orden de partidos de las semifinales se establecerá por sorteo y los tres encuentros del torneo comenzarán a las 20:00 hora peninsular española (22:00 hora local). Más de 60.000 espectadores llenaron el pasado mes de enero las gradas del estadio de Yeda durante el desenlace de una Supercopa que fue seguida por cientos de millones de aficionados desde sus casas.
- Unos bolis Bic dejan un donativo agridulce en Meis
- María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»
- Detenido por la presunta violación a una joven de 19 años en una céntrica calle de Vigo
- Motín' en un pesquero: el barco llega a puerto escoltado por la Guardia Civil
- Tres rampas desde Travesía de Vigo ‘allanarán’ el acceso al macroparque de Finca Matías
- Un hotel en Cangas pasará de pagar 965 euros a 4.900 por la nueva tasa de la basura
- Peinado, hacia el circo mediático contra su primera decisión y las resoluciones de la Audiencia y del Supremo
- Decenas de gallegos atrapados en Fuerteventura a causa de un dron