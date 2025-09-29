El Valinox Novás continúa con su trayectoria perfecta

En la tercera jornada liguera del grupo A de Primera Nacional Masculina, derrota del Reconquista en casa frente al Porriño, mientras que el Granitos Ibéricos Carballal gana en su visita al Saeplast Cañiza y el Valinox Novás sigue imparable en este inicio de competición.

Segunda derrota consecutiva del Reconquista, en esta ocasión en casa, frente a un Porriño que, a pesar de las bajas, hizo un gran trabajo colectivo. Nuevamente, el equipo vigués hizo aguas en defensa, tal y como demuestra el amplio marcador final (33-36).

El que sigue firme e imparable es el Valinox Novás, que suma la tercera victoria consecutiva en Liga y siempre con resultados cómodos. Eso sí, en Bueu sufrió más. En la primera parte, al Valinox le costó adaptarse al ritmo de los locales y tampoco estaba especialmente acertado en el trabajo defensivo. Así se llegó al descanso con un ajustado 14-15 en el marcador. En la segunda mitad, el conjunto de O Rosal supo corregir los errores, con la aportación de todos los jugadores. Cerró el partido con un parcial de 3-8 en los primeros diez minutos (17-23), que provocó el primer tiempo muerto del Bueu. Pero el Novás ya estaba lanzado y cerró con un 26-35.

Fantástico el partido vivido en el Polvorín, que finalizó con la victoria del Granitos Ibéricos Carballal, que se lució en el trabajo defensivo (25-30).