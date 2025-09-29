El Valencia gana la Supercopa

El Valencia Basket derrotó al Real Madrid por 94-98 y se proclamó por segunda vez en su historia campeón de la Supercopa tras llevarse una vibrante final este domingo en Málaga por su intensidad y máxima igualdad en la que destacaron el base internacional español Sergio De Larrea, autor de 21 puntos y nombrado mejor jugador del torneo, y el escolta Kameron Taylor, que anotó 17.

Los de Pedro Martínez frustraron el segundo título de Scariolo con el Real Madrid, que jugaba su octava final de Supercopa consecutiva y buscaba el undécima corona en este torneo, mientras que el Valencia logró levantar el segundo trofeo de Supercopa por ser más decisivo en los instantes de mayor tensión.

Eo completísimo que evidencia el ilusionante proyecto que apunta más alto este año, en coincidencia con la inauguración de su nuevo pabellón, el Roig Arena.