baloncesto
El Valencia gana la Supercopa
Los de Pedro Martínez superaron en al final al Real Madrid de Scariolo
efe
El Valencia Basket derrotó al Real Madrid por 94-98 y se proclamó por segunda vez en su historia campeón de la Supercopa tras llevarse una vibrante final este domingo en Málaga por su intensidad y máxima igualdad en la que destacaron el base internacional español Sergio De Larrea, autor de 21 puntos y nombrado mejor jugador del torneo, y el escolta Kameron Taylor, que anotó 17.
Los de Pedro Martínez frustraron el segundo título de Scariolo con el Real Madrid, que jugaba su octava final de Supercopa consecutiva y buscaba el undécima corona en este torneo, mientras que el Valencia logró levantar el segundo trofeo de Supercopa por ser más decisivo en los instantes de mayor tensión.
Eo completísimo que evidencia el ilusionante proyecto que apunta más alto este año, en coincidencia con la inauguración de su nuevo pabellón, el Roig Arena.
- Unos bolis Bic dejan un donativo agridulce en Meis
- Detenido por la presunta violación a una joven de 19 años en una céntrica calle de Vigo
- Hallan muerto en un pueblo de Valladolid a Gerson, un joven de Vigo de 29 años al que buscaba su familia
- María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»
- Dos jefes de servicio de Povisa se van al Cunqueiro y agravan la fuga de personal
- Dos juzgados gallegos, uno de ellos de Vigo, abren la vía para que se indemnice a decenas de miles de empleados públicos en abuso de temporalidad
- Las disparatadas respuestas de una oposición en Galicia: «O presidente da Xunta decide os tempos de cocción do polbo»
- Tres rampas desde Travesía de Vigo ‘allanarán’ el acceso al macroparque de Finca Matías