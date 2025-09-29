Un solitario tanto de Freiría deja helado al Cambados
Los locales acabaron pagando sus errores de la primera mitad ante la portería contraria
A. G.
Un solitario tanto de Freiría, a la salida de un córner, acabó decantando el encuentro en Burgáns ante un Cambados que pecó de falta de puntería ante la meta que defendía Imanol. Los amarillos comenzaron muy activos el partido y pronto se encontraron con un mano a mano en el que Diego Hernández tomó la peor decisión posible. Poco después era Dieguito el que soltaba un disparo que se marchaba rozando el palo y mostraba que el Cambados dominaba el juego, pero erraba en las decisiones finales. Antes de finalizar la primera mitad, Diego Hernández tampoco vuelve a encontrar portería.
La segunda mitad parecía que iba a seguir por los mismos derroteros, ya que arrancó con una ocasión de Grégor que despejó con muchos apuros Imanol, pero casi a continuación, llegaría el tanto del CD Barco al rematar Freiría un saque de esquina adelantándose a la defensa cambadesa. Desde ese momento hasta el final, el CD Barco trató de conservar la ventaja cortando constantemente el ritmo del partido. El Cambados lo intentó de todas las formas, pero no tuvo las ideas claras para acercarse con peligro a la meta de Imanol. Tan solo al final los cambadeses gozaron de una ocasión en un disparo de Anxo que se fue fuera.
Ficha Técnica:
0 -1
Cambados - CD_Barco
Cambados: David Conde, Álex Fernández, Fran, Tava, Hugo, Seydou, André Piñeiro (Anxo, m. 82), Dieguito (Joel Bóveda, m. 82), Noel Chaves, Diego Hernández (Tiko, m. 73) y Grégor (Nico, m. 82).
CD Barco: Imanol, Vilachá, Andrés, Konaté, Raúl Paz, Óscar (Rabil, m. 78), Manu Rodríguez (Brian, m. 69), Noel (Santín, m. 78), Freiría, Vicente (Sidibé, m. 65) y Justo (Carlos, m. 46).
GOL: 0-1, m. 55: Freiría.
- Unos bolis Bic dejan un donativo agridulce en Meis
- Detenido por la presunta violación a una joven de 19 años en una céntrica calle de Vigo
- Hallan muerto en un pueblo de Valladolid a Gerson, un joven de Vigo de 29 años al que buscaba su familia
- María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»
- Dos jefes de servicio de Povisa se van al Cunqueiro y agravan la fuga de personal
- Dos juzgados gallegos, uno de ellos de Vigo, abren la vía para que se indemnice a decenas de miles de empleados públicos en abuso de temporalidad
- Las disparatadas respuestas de una oposición en Galicia: «O presidente da Xunta decide os tempos de cocción do polbo»
- Tres rampas desde Travesía de Vigo ‘allanarán’ el acceso al macroparque de Finca Matías