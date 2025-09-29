Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un solitario tanto de Freiría deja helado al Cambados

Los locales acabaron pagando sus errores de la primera mitad ante la portería contraria

Noel Chaves intenta arrebatarle el balón a Konaté.

Noel Chaves intenta arrebatarle el balón a Konaté. / Pedro Mina

A. G.

Cambados

Un solitario tanto de Freiría, a la salida de un córner, acabó decantando el encuentro en Burgáns ante un Cambados que pecó de falta de puntería ante la meta que defendía Imanol. Los amarillos comenzaron muy activos el partido y pronto se encontraron con un mano a mano en el que Diego Hernández tomó la peor decisión posible. Poco después era Dieguito el que soltaba un disparo que se marchaba rozando el palo y mostraba que el Cambados dominaba el juego, pero erraba en las decisiones finales. Antes de finalizar la primera mitad, Diego Hernández tampoco vuelve a encontrar portería.

La segunda mitad parecía que iba a seguir por los mismos derroteros, ya que arrancó con una ocasión de Grégor que despejó con muchos apuros Imanol, pero casi a continuación, llegaría el tanto del CD Barco al rematar Freiría un saque de esquina adelantándose a la defensa cambadesa. Desde ese momento hasta el final, el CD Barco trató de conservar la ventaja cortando constantemente el ritmo del partido. El Cambados lo intentó de todas las formas, pero no tuvo las ideas claras para acercarse con peligro a la meta de Imanol. Tan solo al final los cambadeses gozaron de una ocasión en un disparo de Anxo que se fue fuera.

Grégor trata de disparar a portería ante la oposición de varios contrarios.

Grégor trata de disparar a portería ante la oposición de varios contrarios. / Pedro Mina

Ficha Técnica:

0 -1

Cambados - CD_Barco

Cambados: David Conde, Álex Fernández, Fran, Tava, Hugo, Seydou, André Piñeiro (Anxo, m. 82), Dieguito (Joel Bóveda, m. 82), Noel Chaves, Diego Hernández (Tiko, m. 73) y Grégor (Nico, m. 82).

CD Barco: Imanol, Vilachá, Andrés, Konaté, Raúl Paz, Óscar (Rabil, m. 78), Manu Rodríguez (Brian, m. 69), Noel (Santín, m. 78), Freiría, Vicente (Sidibé, m. 65) y Justo (Carlos, m. 46).

GOL: 0-1, m. 55: Freiría.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents