El Sevilla sorprende al Rayo con un gol de Akor Adams

EFE

Madrid

Un gol de Akor Adams a los 87 minutos, en la ocasión más clara de su equipo, permitió al Sevilla llevarse los tres puntos de Vallecas ante el Rayo, que anteriormente pudo marcar por medio de Alemao, Pathé Ciss y Pedro Díaz, pero los tres se encontraron con el acierto del portero alemán Vlachodimos.

