La Sar se lleva el partido de rivalidad ante el Meaño

Primera jornada liguera en División de Honor Plata Femenina. Partido de rivalidad en el Pabellón de Coirón (Dena). El Inelsa Solar Asmubal Meaño recibía a la SAR Rodavigo, en un choque muy igualado e intenso. En la primera mitad, las fuerzas estuvieron muy parejas y se llegó al descanso con un 16-15 para las locales. Tras el paso por vestuarios, el choque continuó por los mismos parámetros, hasta el minuto 45, en el que la defensa de la SAR se atragantó al Meaño. La SAR pudo correr a la contra y logró escaparse en el marcador (27-33, min. 56) con una ventaja que le permitió jugar el tramo final con tranquilidad.

Por su parte, el Rubensa Indupor BM Porriño superó el primer compromiso liguero con mucha comodidad frente a un recién ascendido, el conjunto canario del Balonmano Perdoma. El partido quedó decidido muy pronto (al descanso, 18-10 en el marcador), por lo que el entrenador local Abel Estévez aprovechó para dar minutos a todas sus jugadoras y hacer pruebas.

El Helvetia Saeplast Cañiza se impuso en su visita al Cavidel Aula Valladolid, en un partido en el que la clave estuvo en la defensa (14-22). El Cañiza, que llegó con la baja de última hora de la portera María Machuca, no estuvo fino en el aspecto ofensivo, así que se agarró al trabajo defensivo para sumar dos importantes puntos en el inicio de la temporada.