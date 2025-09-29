Primera victoria de la temporada para el Tyde

El Tyde logró ayer la primera victoria de la temporada en su retorno a Preferente y además lo hizo remontando un gol en contra. Importantes puntos para el equipo local que da un golpe en la mesa ante un rival de peso en esta categoría, como el Portonovo.

El partido comenzó con dominio del conjunto visitante, que jugaba con el viento a favor y eso le favorecía e incluso generó alguna ocasión de peligro extra. En el minuto 13, el conjunto de O Salnés logró adelantarse en el marcador con gol de Lezcano, pero el equipo local no le perdía la cara al choque. Así, al borde del descanso los locales lograron el empate (obra de Rabadán) y salieron al campo en la segunda mitad con mucha confianza.