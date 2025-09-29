Primera derrota del Alondras en la Liga

El Alondras sufrió su primera derrota de la temporada, ante un Arosa que se plantó en Cangas con la intención de no encajar y lo consiguió.

El partido comenzaba con una sentada de los jugadores alondristas, durante el primer minuto de juego, en protesta por la pasividad e incumplimiento del ayuntamiento cangués, a la renovación del impracticable césped de O Morrazo. Ya en los futbolístico muy pocas jugadas ofensivas se vieron durante la primera mitad.

Quien más intentaba proponer era el conjunto local, mientras su oponente, se empeñaba en que no estuviera el balón mucho en movimiento, cortando en infinidad de ocasiones en forma de falta el juego local. En una de las pocas llegadas del Alondras, Yelco no llegó a conectar un centro desde banda derecha, en el área pequeña. La primera aparición en ataque del Arosa, sería con un disparo de Remeseiro , que Brais enviaba a córner.

De ese saque de esquina, llegaba un más que dudoso penalti que le abría el camino al conjunto visitante. Corría el minuto 44 y Concheiro desde los once metros abría el marcador. Dispuso de sus mejores momentos el Alondras nada más comenzar la segunda parte, con dos claras ocasiones de Manufre primero y de Lucas poco después.

El Arosa continuaba con su guion de cortar una y otra vez el juego, pero que sin embargo sentenció el partido en una acción a balón parado. Un saque de banda y un balón suelto lo recogía Gabri Palmás para finiquitar prácticamente el partido. Con poca claridad en los metros finales Intentó el Alondras buscar un gol que les metiese en el partido, pero todo se quedaba en un intento.