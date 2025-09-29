Pocas ocasiones de gol en Barreiro

0. GRAN PEÑA: Andrés, Armada, Cantero, Antón (Vila, min. 77), Fran López, Amet (Cellerino, min. 63), André, Mati, Julius Avinú (Iker, min. 77), Martín Lago, Coira (Fontán, min. 63). 0. SOMOZAS: Iago, Cabarcos, Kike (Moisés, min. 69), Óscar, Cambón (Xuco, min. 87), Bruno (Pérez, min. 78), Joel, Sanmartín, Aldán (Asier, min. 69), Lucas Fanego (Iñaqui, min. 69), Ivi. ÁRBITRO: Alejandro Castro (A Coruña). Mostró amarillas al local Amet y a los visitantes Sanmartín, Kike, Joel y Cabarcos. INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 4ª jornada de Liga de Tercera Federación, disputado en Barreiro. Césped en buen estado y 150 personas en las gradas.

Reparto de puntos en Barreiro entre Gran Peña y Somozas en un partido con muy pocas ocasiones de gol, aunque los visitantes dispusieron de un penalti que desvió el meta local.

El Gran Peña comenzó impreciso con el balón y prueba de ello fue que en el minuto 3 casi se marca un autogol en una falta de entendimiento entre Lago y el meta Andrés. Pero una vez superado el susto, el conjunto local asumió el mando y tomó la posesión del balón, pero sin profundidad. En el minuto 9 Amet intenta profundizar por la derecha y es detenido en falta cuando iba a entrar en el área (amarilla para Sanmartín) y en el 31 fue Armada el que probó un lanzamiento desde lejos, que salió pegado al palo. Mientras, el Somozas estaba bien colocado en bloque bajo, sin posesión, pero también sin excesivos problemas para defenderse.

En la segunda parte, nada cambió. El Gran Peña quería, pero no podía y el Somozas se defendía con mucho orden. Julius lo intentaba por bandas, sin acierto y así, llegó la ocasión más clara del partido, que fue para el conjunto visitante. En el minuto 64 el colegiado señala penalti en contra del Gran Peña por una mano dentro del área y el lanzamiento de Aldán es rechazado por Andrés. En esa acción, el Somozas vuelve a pedir penalti por posible agarrón a un jugador que iba al rechace, pero el colegiado no señala nada.

Pocos minutos después (68´) fue el Gran Peña el que tuvo su oportunidad. Fran dispara dentro del área, pero el balón se estrella en el cuerpo del meta Iago y de aquí al final, un quiero y no puedo, sin ocasiones de peligro. Así, reparto de puntos que se puede considerar justo.

Un punto que no le llega al Gran Peña para salir de los puestos de descenso, pero que si vale para acercarse un poco más a esos puntos liberatorios. El próximo fin de semana el Gran Peña tiene una complicada salida, pues visita al Estradense.