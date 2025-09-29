El Moaña asalta el campo del Lourambal

Fue un choque interesante, con dominio alterno de ambos conjuntos y escasas ocasiones de gol, sobre todo en la primera parte. Así la más clara llegó al borde del descanso, cuando Miguel puso a prueba al meta del Moaña Guille.

En la segunda mitad, se intensificó un poco el dominio del Porriño, pero sin ocasiones claras. Hasta que en una contra local, Caramés logró adelantar a los locales ya en el tramo final. Podía parecer que poco más iba a pasar, tal y como había transcurrido el choque hasta ese momento, pero el partido se revolucionó. Sólo tardó unos minutos en lograr el empate el conjunto de O Morrazo, aprovechando un error defensivo del equipo local. Al final el colegiado señaló un penalti en contra del Porriño.