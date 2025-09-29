El Milan asalta el liderato con su victoria frente al Nápoles

El Milan asaltó el liderato de la Serie A dos años después, subido en una racha de cuatro triunfos seguidos, ganador por 2-1 contra el Nápoles, el vigente campeón, y lanzado por el momento estelar de Christian Pulisic, pasador del 1-0 y goleador del 2-0 en la primera media hora para adueñarse de la victoria y la cima en San Siro, con el susto de Neres a la cruceta y con una resistencia sufrida hasta el final.

Ni siquiera el 2-1 de penalti de Kevin De Bruyne, después sustituido y enfadado, ni la expulsión de Pervis Estupiñán en la misma jugada, en el minuto 55, cambió el desenlace del duelo que cambió el pleno y el liderato del Nápoles por la irrupción en la cumbre del Milan.Pulisic salió lanzado. Sólo necesitó dos minutos y 23 segundos para regalar el 1-0 a Saelemaekers, a su entrada en el segundo palo.

El Nápoles era dueño del balón, pero a este Milan le sale todo. Acurrucado desde 20 minutos antes, aceptado el dominio del conjunto celeste, el mejor ejemplo fue el 2-0: La subida de Pavlovic, la conexión con Fofana y la llegada de Pulisic, goleado cinco veces en las cinco victorias consecutivas de su equipo, que dos años después vuelve a los más alto de la tabla.