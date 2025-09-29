Márquez entra en el Olimpo de los dioses

Era casi mediodía del histórico, histórico, sí, 3 de junio de 2022. Hacía más de dos años que Marc Márquez Alentà (Cervera, Lleida, 17 de febrerode 1993) se había destrozado el húmero derecho, había pasado ya tres veces antes por el quirófano para solucionar sus problemas de fuerza y movilidad y, pese a su tremenda pasión por las carreras y su determinación para seguir corriendo, compitiendo y ganando («a Marc solo le interesa ganar, no es como Valentino Rossi que le divertía competir», asegura Livio Suppo, uno de sus jefes en Honda), no acababa de recuperarse y, por tanto, le habían entrada todas (y más) dudas.

Tanto que, semanas antes, llegó a decirle a Roser, su maravillosa madre, «mamá, habrá que empezar a pensar en ahorrar, pues me temo que esto se acaba». Pero ese temor desapareció, no de pronto, claro, cuando el doctor Joaquin Sánchez Sotelo, especialista ¿mago?, sí, mago, de la clínica Mayor Medical School, de Rochester, Minnesota (EEUU), le dijo que podía hacerle añicos, de nuevo, su húmero y reconstruírselo para tratar de volver a darle vida. Vida deportiva. Vida para ganar.

La cosa, ya verán, era sencilla. Se trataba de realizarle una osteotomía humeral rotacional, un corte transversal en el humero para estabilizarlo en una nueva posición con una placa anterior y múltiples tornillos, en un intento de corregir la malrotación de unos 30 grados, sí, sí, 30 grados, de ese hueso, lo que le impedía al piloto realizar los movimientos de pronación y supinación necesarios para pilotar y que provocaba dolores insorportables en muñeca, mano, codo y hombro derecho.

Ese mediodía, Márquez, tras casi cuatro horas en el quirófano de la Mayo, fue depositado, ante la mirada de su fisio y amigo Carlos J. García, que no se separó del 93 ni medio metro ni medio minuto durante esos días, en su cama con una grúa con ruedas que, colgando de un grueso gancho, llevaba metido en un saco de obra, el cuerpo del campeonísimo. Cuando lo depositaron suavemente sobre el colchón, apareció el doctor y Marc le miró, casi sin poder separar la cabeza de su almohada y, extendiendo sus aún dormidos dedos índice y corazón de la mano derecha y, tratando de doblarnos, le dijo «¡doctor, no puedo frenar!».

Ya ven, el mayor de los Márquez acaba de convertirse en el protagonista de una de las historias más brutales del deporte mundial. Después de convertirse, en 2013, en el campeón del mundo más joven de MotoGP, con 20 años y 266 días, después de ganar su último cetro en 2019, arrasando, sí, acaba de conquistar el campeón del mundo de MotoGP más viejo, con 32 años y 223 días.

Podríamos, si quieren, sí, hablar de números, de estadísticas. Podría contarles que estamos frente a un muchacho, al que en Italia llaman, con razón, ‘ET’, il cannibale, que ha ganado el 35% de carreras que ha corrido (284), que se ha subido al podio el 58% de las veces que ha tomado la salida, que ha logrado más poles que nadie (102) y que suma ya nueve títulos mundiales.

Pero, miren, lo que ocurrió ayer en Motegi, Japón, la casa de Honda, la marca con la que MM93 fue seis veces campeón de MotoGP, no va de números, ni de caballos de potencia, ni de agarre, ni siquiera de rozar, más y mejor, con la rodilla, el codo y el culo por el asfalto a 356 kms/h. No, esto va de sentimientos, de pasión, de coraje, de perseverancia, como dice el doctor Ángel Charte, médico de estos chicos en el paddock. «Esto va de magia», señala Gemma Pinto, pareja de Marc.

Esto va de alguien que se negó a lanzar la toalla durante cuatro años, que rompió el contrato más, más, millonario que existía en MotoGP, para irse de prestado a un equipo privado (Gresini Racing Team), ponerse a prueba con una moto del año anterior, ganar y ganar y atemorizar por su valor, coraje, determinación y estilo, a los dueños de Ducati, que acabaron prefiriéndolo, claro, cómo no, al campeón Jorge Martín, para convertirlo, en solo unos meses, en el que era, el rey de reyes. Mientras el rey no estuvo, MotoGP fue una fiesta, pero el rey ha vuelto y la fiesta se ha terminado.

«Ya estoy en paz conmigo mismo», dice entre lágrimas

Ha sido un mar de lágrimas. Es la traducción de cinco años de travesía, de sufrimiento, de dolor, de superación así que, si me lo permiten, paso a contarles lo que me contó Marc Márquez Alentà, el ya nueve veces campeón del mundo de motociclismo. Disfruten: con ustedes, el auténtico ser superior del motociclismo mundial.«Cuando he cruzado la meta, mi primer pensamiento ha sido: ya estoy en paz conmigo mismo. La segunda reflexión ha sido: ¡Uf! ¡He ganado al otro Marc! Porque ha sido una durísima lucha de un Marc contra otro Marc durante todos estos años. Un Marc quería una cosa y el otro Marc, la distinta. Y, al final, he seguido el instinto de mi gente, de mi entorno, familia, equipo, amigos que, al final, me dijeron aquello que más quería escuchar: hagas lo que hagas seguiremos a tu lado, siempre».«¿Si le dedico este título a alguien? ¡Uf! Imposible, son tantos, tantos, que no tiene sentido citarlos, o sí, pero me olvidaría un montón de nombres y prefiero no iniciar las nominaciones, pero sí diré una cosa: ha sido muy hermoso cerrar este círculo con toda mi gente, precisamente, en Japón, donde logré para ellos el último título de constructores, donde, realmente, tomé la decisión de dejarlos, bueno, ellos me ayudaron a hacerlo y, mira, entre todos hemos cerrado el círculo en el podio, con Ducati, con Honda, a la que ha traído de la mano el bueno de Joan (Mir) y puede, sí, que esa sea una nueva prueba de que el destino estaba con nosotros».«He de reconocer que he sentido, por vez primera en mi vida, más presión que nunca antes. En muchos momentos, he perdido la concentración porque, cuando pensaba en todo lo que podía conseguir, se me iba la cabeza donde no debía», dijo.