Luis Wizner y Celia de la Fuente ganan en A Coruña

Cierre de la histórica doble jornada para la náutica gallega con el concepto Semana Abanca: pues mientras en la bahía herculina de la mano del Real Club Náutico de La Coruña se celebraban las Abanca Sailing Series para las clases 420 y Snipe, con el Trofeo Cidade da Coruña en juego… en el Parque Náutico de Galicia, en aguas de Castrelo de Miño terminaba el Trofeo Deputación de Ourense de Optimist, así como los Clinic Aceites Abril de Vela y Piragüismo. Ahora la que es referencia de las regatas multináuticas a nivel nacional, la Semana Abanca, pone rumbo a la ciudad de Vigo, donde se celebrará el próximo acto: el Trofeo Internacional Vila de Bouzas, que organiza el vicedecano de la náutica gallega: el Liceo Marítimo de Bouzas.

En la incomparable bahía coruñesa, los vientos cumplieron en la jornada del domingo… al tener en este privilegiado escenario un nordes de 10 a 15 nudos que permitía celebrar cuatro mangas más que se sumaban a la única del sábado. Se comenzó al filo de las once de la mañana y se bajo el timon cuando eran las tres y media de la tarde.

En Snipe victoria para los flamantes medalla de bronce del Europeo de Vilamoura: Roberto Bermúdez de Castro y José Ramón Pardo que lograban con autoridad la victoria. El snipe del Club Náutico Marina Coruña fue el justo vencedor. La plata era para Jorge y Marta Tábara del Real Club Náutico de A Coruña, mientras que el tándem de la Comisión Naval de Regatas de Ferrol se hacía con el tercer puesto.

Triunfo vigués

Si la vela herculina se imponía en snipe, el 420 era para los vigueses Luis Wizner Pérez-Lafiente y Celia de la Fuente del Real Club Náutico de Vigo. Tras ellos Aitana Pérez y Laura de la Fuente (Monte Real de Baiona y Náutico de Vigo) y el bronce para una de las tripulaciones de mayor calidad del norte gallego… Esteban Martínez de La Colina y Juuan Maciñeira… que arrebataron a Iturrioz-Gonzalez la tercera plaza.