El Valencia CF-Oviedo, aplazado por la alerta roja, se jugará mañana a las 20 horas

A las 16 horas, solo cuatro horas antes de disputarse, el Juez Único de Competición anunció oficialmente que se aplazaba el partido entre el Valencia y el Oviedo. Partido que se disputará mañana a las 20 horas "siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan', aparece en la información oficial.

Horas antes, de forma extraoficial, ya se sabía que el partido Valencia-Oviedo, como era previsible, se iba a aplazar por el peligro que pueden acarrear las fuertes lluvias que hasta las doce de la noche pueden caer sobre la ciudad. Las suspensión, solo unas horas antes del partido en Mestalla, llega con el Oviedo.. El partido se jugará mañana, a las 20 horas, y los futbolistas ya han sido citados para entrenar esta tarde, si la lluvia no lo impide, en la Ciudad Deportiva del Valencia CF en Paterna.

La tienda de Valencia sí cerró a primera hora por la alerta roja / Miguel Angel Montesinos

Desde el domingo, cuando se decretó la alerta roja sobre las provincias de Castellon y Valencia, el Valencia CF solicitó el aplazamiento para evitar, sobre todo, el desplazamiento de sus aficionados y el peligro que ello supone. Durante toda la mañana, el club estuvo pendiente de la decisión de LaLiga y la RFEF para poder avisar a los seguidores ya que, la mayoría, acuden al campo desde otras localidades. Aunque hasta el momento se siguió el protocolo normal de un día de partido.

Uno de los temores del club era que, como ocurrió en un Villarreal-Espanyol, los aficionados se desplazaran hasta el estadio y fuera, una vez allí, cuando De Burgos Bengoetxea, colegiado del Valencia-Oviedo, fuera quien decidiera el aplazamiento.

Suspendido el Valencia-Oviedo / Levante-EMV

Durante toda la mañana, los aficionados han estado pendientes de una decisión que incomprensiblemente LaLiga y la RFEF dilató mucho más de lo previsto dadas las recomendaciones realizadas por los órganos pertinentes. La propia alcaldesa Mª José Catalá aseguró que, aunque no era competente, ella había hablado con el Secretario General de la RFEF para solicitar la suspensión".

Hasta el momento de la suspensión, el único mensaje oficial lanzado por el club a los aficionados era el siguiente: «Las previsiones meteorológicas que se esperan para mañana lunes nos obligan a estar muy atentos de cara al partido que se jugará en Mestalla ante el Real Oviedo. Por ese motivo el club irá anunciando las medidas a tomar siempre en beneficio de los aficionados». Un tuit del domingo. El Oviedo, por su parte, antes de viajar a València pidió a sus aficionados precacución : «Siguiendo las instrucciones de las autoridades competentes, ponemos rumbo a Valencia.️ Precaución a los desplazados. Actualizad las alertas en los perfiles oficiales».

Por lo tanto, será mañana cuando se dispute el partido correspondiente a la séptima jornada de liga.