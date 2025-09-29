Europa retiene con angustia la Ryder

Europa levantó la Ryder Cup en una selva. El Berthpage Black, a 45 minutos de Nueva York, fue un recorrido que no necesitaba de serpientes y cocodrilos para intimidar. El aliento a los norteamericanos y los alaridos contra los europeos resultó ensordecedor e intimidante. El ruidoso público creyó en el milagro de la remontada. Los marcadores en la última jornada les daba esperanza. Los puntos a favor de EEUU fueron cayendo, y la amplia desventaja se fue recortando con cada partido. Pero la montaña era inmensa, de siete puntos, y Europa pudo al final ganar en campo contrario, algo que no sucedía desde 2012 en Medinah.

Los europeos llegaban al día definitivo con 11,5 a 4,5 de ventaja. Les bastaba 2,5 puntos en los 12 partidos individuales en juego. Parecía una empresa fácil. Y no lo fue. La resolución estuvo a la altura de lo que se espera de la Ryder Cup, un espectáculo en que se desborda la pasión patriótica. Fue un último día frenético.

La caza norteamericana resultó impresionante. Cameron Young ganó el primer punto del día para EEUU con un gran putt en el hoyo 18 (6-12). «Todo la vida he soñado con un putt así», dijo. A Justin Thomas casi le saltan las venas al celebrar con otro largo putt el segundo punto del día para EEUU (7-12). Xander Schauffele vapuleó a un cansado Jon Rahm: en el hoyo 15 ya lo tenía finiquitado (8-12).

Solo el sueco Ludvig Aberg dio impulso a Europa. Sumó el primer punto europeo y parecía que el tifón del milagro perdía fuerza (13-8). Pero ahí emergió el carismático Bryson DeChambeau, que se empeñó en respirar cuando parecía ahogado. Perdía de cinco a falta de siete hoyos y consiguió la igualada en un esfuerzo encomiable.

A Europa solo le hacía falta medio punto, un empate. No lo proporcionó Rory McIlroy, agredido verbalmente como nadie por el público a lo largo de los tres días, que cayó ante Scottie Scheffler, el número uno del mundo (13,5-9,5). J.J. Spaun podía también con su rival europeo (13,5-10,5).

Ya solo quedaban cuatro partidos. El ambiente no podía caldearse más. Hasta que llegó el irlandés Shane Lowry con un putt de cuatro metros en el hoyo 18 que dio el medio punto que faltaba para retener el título (14-11). Saltó y brincó como un niño. «Esto es lo más grande de mi carrera deportiva. La Ryder Cup lo significa todo para mí», sollozó. El inglés Terryll Hatton consolidó la victoria con medio punto más (14-5-12,5). «Han sido las 12 horas más estresantes de mi vida», admitió el capitán europeo, Luke Donald.