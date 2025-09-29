Al Estradense se le escapan dos puntos

El Estradense empezó con muy buenas sensaciones sobre el terreno de juego de A Coruña. El equipo visitante gozó de participación ofensiva desde los primeros compases del partido y saltó al terreno de juego convencido para llevarse unos tres puntos muy importantes. Con el paso de los minutos, y pese al buen hacer de un equipo local que en alguna ocasión también se acercó al área defendida por Salgueiro, las sensaciones fueron mejores para un conjunto visitante que estuvo más certero en campo rival durante los primeros cuarenta y cinco minutos.

Esa buena inercia sirvió para que Pedrosa adelantara al Estradense en el minuto 22 y gracias a ese gol, los visitantes lograron materializar el buen hacer sobre el tapete verde también el marcador, poniendo tierra de por media para llegar al final del primer tiempo con una minuta ventaja en el luminoso.

Tras el paso por los vestuarios, el encuentro continuó con la misma tónica, los locales dieron un paso adelante, como ya hicieron en el primer tiempo para buscar el tanto del empate, pero el equipo de Estrada estuvo sólido en defensa y supo mantener el resultado para dificultar ese gol local y el empate.

En el tramo final del partido, los locales subieron una marcha más y cuando se llegó a los últimos diez minutos de partido, el Silva empató para los suyos con un tanto de García. Los locales no gozaron de la suficiente contundencia para aguantar ese tanto de Pedrosa que les habría dado los tres puntos y acabaron sumando un solo punto en su visita al Grela de A Coruña.