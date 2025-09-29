El Choco, por la vía rápida
Los locales logran su primer triunfo en una gran primera mitad
N. CABALEIRO
El Choco, después de haber saldado las tres primeras jornadas con otras tantas derrotas, afrontaba su partido ante un Areas que acumulaba dos triunfos y un empate en el inicio liguero con la necesidad de sumar los tres puntos para abandonar la última plaza de la tabla clasificatoria.
La determinación redondelana quedó patente desde el inicio. El conjunto local salió muy enchufado y pronto empezó a llegar con peligro por las bandas y aprovechando el viento a favor.
El partido empezó a decidirse a la media hora, en dos minutos locos en los que Garci aprovechó un rechace del meta visitante para abrir el marcador y Graña firmaba el 2-0 en una jugada muy similar.
Además, el Areas se quedaba poco después con un jugador menos por la expulsión de Rubén y Graña ahondaba en la herida al hacer el 3-0 de falta directa
El Areas parecía reaccionar con un gol de Marcos en un saque de esquina pero Rosen, al aprovechar otro rechace, ponia el definitivo 4-1 al descanso.
Porque los visitantes, que hicieron cuatro cambios al descanso, intentaron maquillar la derrota en una segunda parte en la que el Choco se refugió en el control de la posesión para dejar pasar el tiempo y certificar su primer triunfo de la temporada.
