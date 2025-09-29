Chapela celebra a lo grande, y pese al mal tiempo, el Día del Remo
La familia del CR Chapela celebró a lo grande el final de temporada con su tradicional Día del Remo que, pese a que el sábado vino torcido por cuestiones metereológicas, reunió en el entorno del paseo de Arealonga a numerosos miembros del club y vecinos que disfrutaron de un día en el que hubo diferentes celebraciones, competiciones de remo, paseos la ría y música. No faltó la comida con una paella a mediodía y de noche la degustación de ternera gallega. El Día del Remo llegó una semana después del histórico ascenso de la trainera masculina a la Liga ACT, todo un acontecimiento para este club al que este fin de semana le sobraban motivos para celebrar.
