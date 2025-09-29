El Céltiga frena al Compostela

El Céltiga sumó un más que meritorio punto ante el gran aspirante al ascenso de la categoría, el Compostela. Los de Luis Carro jugaron una gran primera mitad, en la que tuvieron contra las cuerdas al rival, que apenas inquietó a Manu Táboas, y no se llevaron los tres puntos debido a un penalti bastante riguroso.

Al Compostela le costó mucho entrar en el encuentro, en un inicio en el que no encontraba la fórmula de superar las líneas de presión que planteaba el Céltiga. Los isleños buscaban rápidas transiciones aprovechando la rapidez de Nico y Anxo en las bandas. Fueron ellos precisamente los protagonistas de la mejor ocasión hasta ese momento. Un centro del primero fue rematado en el corazón del área en el minuto 26, pero el balón se acabó marchando por muy poco.

El Céltiga volvió a avisar en un balón que se ganó Adri Rodríguez para soltar un disparo desde la frontal que se fue lamiendo la cruceta. Fue el preludio del tanto de los locales. Óscar Iglesias porfió por un balón en tres cuartos, se lo acabó llevando para dejársela a Adri Rodríguez que, con un disparo desde la frontal la colocó en la escuadra de Álex Cobo. Pudo ampliarse la ventaja tan solo dos minutos después en un disparo de Nico que Quico sacó bajo palos con Cobo batido. El Compostela trató de responder, dio un paso hacia adelante y llegó su primera ocasión en un disparo de Diego Rodríguez que se fue demasiado cruzado. La respuesta la dio Álex Rodríguez en un disparo lejano que se envenenó tras tocar en Quico y obligó a Cobo a meter una buena mano.

Nada más iniciarse la segunda mitad, un disparo de Mateo Arellano a saque de falta dio en la mano de uno de los hombres de la barrera y el árbitro no dudó y señaló un penalti que anotó Mateo superando a Manu Táboas. El encuentro se abrió y los dos equipos comenzaron a pisar el área contraria, sobre todo el Céltiga por mediación de Anxo, que tuvo dos ocasiones que desbarataron Pablo Crespo y Álex Cobo. La réplica la daba Guisande a la salida de un córner con un cabezazo que se iba rozando el larguero. Un disparo de Carlos López y un cabezazo de Quico, ambos atrapados pro Manu Táboas, pero el encuentro entró en un momento de numerosas imprecisiones y bajó el ritmo de forma importante. El Compos todavía gozó de una ocasión en un cabezazo de Uzal que se marchó fuera en el minuto 89. Ya en el descuento, Sobrido no llegó a un gran centro de Julio Rey. En el descuento, ninguno de los dos equipos gozó de ocasiones claras.

Marcos Blanco trata de conducir un balón ante la oposición de un contrario. / Pedro Mina