Borja salva un punto en el descuento

2 CORUXO: Ruiz Díaz; Roque, Carlos Alonso (Dani Rosas, minuto 57), Borja, Xavi_Cidre; Rares (Bernárdez, minuto 70), Nacho Fariña; Mateo, Añón (Santos, minuto 72), Javi_Gonzalez (Hugo Losada, minuto 79) y Sola (Juan Rodríguez, minuto 57) 2 OVIEDO VETUSTA: Miguel Narváez; Falah, Diego Espinosa, Esteban, Marcos Lopes (Adrián Fernandez, minuto 79); Tejón, Perera; Antañón (Guillermo Berzal, minuto 62), Castrillejo (Óscar Maza, minuto 85), Menéndez (Diego Menéndez, minuto 62) y Delgado (Jaime Coballes, minuto 79) y Delgado. GOLES: 1-0, minuto 41:_Sola. 1-1, minuto 51:_Menéndez. 1-2, minuto 74:_Diego Menéndez, 2-2, minuto 92: Borja.

Al Coruxo se le resiste la primera victoria de la temporada en O Vao, pero el punto logrado ayer en el tiempo añadido ante el Oviedo Vetusta hace buena la victoria lograda hace un semana en Astorga.

El de ayer fue un partido extraño, un tiovivo de sensaciones en donde los vigueses no se vinieron abajo cuando el equipo asturiano le daba la vuelta al marcador tras el gol inicial de Sola. En cierto modo la igualdad final refleja lo que sucedió sobre el terreno de juego, pero no es menos cierto que los minutos finales del Coruxo bien pudieron haberle dado un gol más, que valdría dos puntos extra y le habría permitido al equipo engancharse al grupo de cabeza.

Javi Pereira era consciente de los problemas que podría generar un Oviedo Vetusta que había ganado todo lo que había jugado hasta el momento. El plan del partido era claro, y tenía un doble objetivo. El primero de ellos no encajar un gol tempranero, tal y como sucedió hace quince días en el enfrentamiento ante el Deportivo Fabril. El segundo era no dejar que los asturianos estuvieran cómodos sobre el terreno de juego, por lo que colocó al equipo esperando en el centro del campo para cortar la línea de creación del Oviedo Vetusta. Un planteamiento que también utilizaron los asturianos, por lo que en estos primeros cuarenta y cinco minutos, el juego se desarrolló casi todo en el centro del campo.

Xavi Cidre disputa un balón con un jugador asturiano, ayer en O Vao. | Marta G. Brea

Las defensas se mostraron firmes cada vez que el balón llegaba a la frontal del área, por lo que los minutos transcurrían sin que los dos porteros tuvieran demasiado trabajo y se tuvieran que emplear a fondo.

Se esperaba el fallo del rival, y este llegó en la recta final del encuentro, cuando Sola aprovechar un centro desde la izquierda para acabar con la igualdad inicial. No quedaba tiempo para que el Oviedo Vetusta reaccionara, por lo que su técnico esperó al tiempo de descanso para replantear el partido.

Parecía que los vigueses salían mejor en la segunda parte, pero la realidad fue otra muy diferente. Los asturianos tenían las ideas muy claras, y a los seis minutos Menéndez lograba el tanto de la igualada. El Coruxo quedó momentáneamente tocado. Javi Pereira, entrenador vigués, no tardó en reaccionar, y a los pocos minutos introdujo los dos primeros cambios. La presencia de Dani Rosas y Juan Rodríguez le dieron al equipo un aire nuevo.

Se subió la línea de presión, y al Oviedo Vetusta le comenzaba a costar sacar el balón. SIn embargo, cuando arriesgas, te puede salir mal, y a poco más de quince minutos para la conclusión del encuentro, los asturianos hacían el segundo tanto. Conseguían darle la vuelta al un partido ante un Coruxo que ayer mostró una virtud muy importante, y es la de no venirse abajo cuando sufren un revés. El técnico continuó refrescando el centro del campo y, sobre todo, las bandas, que fue por donde llegó el peligro.

Los ocho minutos de tiempo añadido fueron un soplo de aire fresco para el equipo vigués, que continuó presionando y encerrando a un Oviedo Vetusta que se defendía como podía y que lo único que podía hacer era sacarse el balón de encima.

Tanta presión del conjunto vigués obtuvo su recompensa pasados dos minutos del tiempo reglamentario. Un balón desde la derecha se pasea por delante de la portería asturiana y un central, Borja, llegando desde atrás, solo tiene que empujarla.