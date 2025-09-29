El Beluso puntúa en el descuento
Logra su primer punto de la temporada con un gol de Vivi
REDACCIÓN
La CD Beluso ya sabe lo que es puntuar en esta temporada. Los bueueses sufrieron pero sumaron un empate ayer, contra el UD Atios, en el tiempo de descuento. El héroe para la afición local fue David Portela «Vivi», que había entrado en la segunda parte sustituyendo a Bermu y anotó el gol del empate en los instantes finales del choque. Además, el tanto llegó justo cuando el Beluso se encontraba con un jugador menos sobre el terreno de juego por la expulsión de David Parada que se registró en el minuto 86.
El encuentro había comenzado mal para los intereses de la CD Beluso, pues el Atios se adelantó en el minuto 21 merced a un gol del mediapunta Richi. Quedaba todavía mucho partido por delante y la afición que se dio cita en las gradas del campo de Laxes no dejó de apretar y animar a sus jugadores.
Aunque casi estuvo a punto de quedarse sin premio, finalmente la CD Beluso suma un empate que le permite sacudirse los nervios de no haber todavía puntuado. Los bueueses se mantienen en la penúltima posición pero ya empiezan a ver el horizonte más despejado. Además, en la quinta jornada volverán a actuar como locales, en esta ocasión contra el Sporting Celanova. Será una oportunidad de oro para anotarse la primera victoria y escalar posiciones en este tramo inicial de la temporada. El Atios, por su parte, es cuarto.
