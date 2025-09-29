Tenis
Torneo de Tokio: Alcaraz - Ruud, en directo
El tenista español ya venció a estadounidense Brandon Nakashima, al que batió sin contemplaciones, por 6-2 y 6-4.
Redacción
Carlos Alcaraz se mide en el ATP 500 de Tokio al noruego Casper Ruud en la novena semifinal consecutiva del tenista murciano este año, después de que pasara el rodillo ante el estadounidense Brandon Nakashima, al que batió sin contemplaciones, por 6-2 y 6-4.
El partido es un tránsito hacia un nuevo éxito, que sería el octavo del año de Alcaraz, en pleno pulso con el italiano Jannik Sinner por acabar la temporada en la cima de la clasificación mundial.
Alcaraz agiganta sus cifras y sus sensaciones. La victoria contra Nakashima, con el que solo había coincidido en las Finales Next Gen de hace dos años, le lleva a los 65 partidos ganados en un solo curso, de manera que iguala su mejor registro, el obtenido en el total del 2023.
El murciano, el tenista que más encuentros ha vencido en lo que va de curso, ya tiene en la mano la semifinal 43 de su carrera. Está a un paso de su cuarta final del tirón, si supera el lunes al noruego Casper Ruud, su adversario en el penúltimo escalón de Tokio.
- Unos bolis Bic dejan un donativo agridulce en Meis
- María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»
- Detenido por la presunta violación a una joven de 19 años en una céntrica calle de Vigo
- Motín' en un pesquero: el barco llega a puerto escoltado por la Guardia Civil
- Tres rampas desde Travesía de Vigo ‘allanarán’ el acceso al macroparque de Finca Matías
- Un hotel en Cangas pasará de pagar 965 euros a 4.900 por la nueva tasa de la basura
- Peinado, hacia el circo mediático contra su primera decisión y las resoluciones de la Audiencia y del Supremo
- Decenas de gallegos atrapados en Fuerteventura a causa de un dron