Agónica remontada del Arsenal en St. James Park

Mikel Merino y el brasileño Gabriel, con un gol en el minuto 96, dan la vuelta al gol de Woltemade en la primera parte

Gabriel, en primer término, celebra el gol que dio el triunfo al Arsenal. | AFP7 Europa Press

efe

Londres

El Arsenal logró una remontada agónica en St. James’ Park con un gol de Gabriel Magalhães en el minuto 96, que culminaba la victoria tras el gol del empate de Mikel Merino en el 84 para dar los 3 puntos a los ‘Gunners’, que se quedan a dos del Liverpool.

El Arsenal salió decidido a dominar y pronto probó la resistencia local cuando Viktor Gyökeres remató de cabeza a las manos de Nick Pope. Trossard rozó el gol con un potente disparo que se estrelló en el poste, y el VAR anuló un penalti señalado sobre Gyökeres.

En el momento de mayor dominio visitante llegó el mazazo. En el minuto 28, un saque de esquina en corto acabó en un centro preciso de Tonali al corazón del área y Woltemade conectó un cabezazo inapelable para David Raya.

En la segunda parte, bien ordenado atrás, el Newcastle desactivó a un Arsenal atascado.

El empate llegó en el 85, cuando Rice sirvió un centro que fue rematado por Merino, que entró en la segunda parte, para firmar el 1-1. Cuando parecía que el empate iba a ser el resultado final, un córner botado por Odeegard y una mala salida de Pope propició que Gabriel marcase de cabeza a portería vacía .

os de Mikel Arteta se colocan segundos, a 2 puntos del Liverpool que perdió su primer partido de Premier League ante el Crystal Palace, mientras que el Newcastle no levanta cabeza con solo 6 puntos en 6 jornadas.

