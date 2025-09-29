Abde y Cucho dan la victoria al Betis

El Betis derrotó a Osasuna por 2-0 gracias a los tantos anotados en una gran primera mitad de la contienda por el marroquí Ez Abde y el colombiano Cucho Hernández.

En el 19, un error de Catena permitía que Pablo Fornals robara un balón que no desaprovechaba Abde para perforar a Sergio Herrera y subir al marcador el 1-0. Un fallo penalizado con el primero de la noche para los de Pellegrini.

En el 27, Cucho Hernández rozaba desde la frontal del área el 2-0. Fueron los peores minutos de Osasuna, incapaz de superar el golpe del 1-0 tras una desaplicación muy evitable.