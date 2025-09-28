Balonmano | Liga Asobal
Primer triunfo de Quique con el Cangas
El Frigoríficos se impuso en O Gatañal al Huesca
Y a la tercera fue la vencida. El Frigoríficos del Morrazo estrenó su casillero de puntos en la Liga Nexus Asobal tras imponerse al Bada Huesca por 32-27 en un encuentro en el que fue netamente superior a su rival. Los de Quique marcaron un ritmo infernal en los primeros 30 minutos y en la reanudación, cuando el conjunto oscense fue capaz de llevar el duelo a su terreno, supieron ponerse el mono de trabajo y cabalgar a lomos de un Santi López que volvió a completar un encuentro espectacular. La otra buena noticia de la jornada fue la de Ivan Panjan. El croata, aterrizado en O Gatañal apenas diez días antes del inicio del campeonato, había estado flojo ante Ademar y Nava. Ayer, en cambio, fue capaz de cerrar su actuación con un notable registro de 14 paradas.
- Dos jefes de servicio de Povisa se van al Cunqueiro y agravan la fuga de personal
- Hallan muerto en un pueblo de Valladolid a Gerson, un joven de Vigo de 29 años al que buscaba su familia
- Dos juzgados gallegos, uno de ellos de Vigo, abren la vía para que se indemnice a decenas de miles de empleados públicos en abuso de temporalidad
- Las disparatadas respuestas de una oposición en Galicia: «O presidente da Xunta decide os tempos de cocción do polbo»
- La reforma mundialista prevé retranquear 30 metros Tribuna y un solo nivel de grada
- El exhuracán Gabrielle dejará lluvias intensas en el sur de Galicia y avisos por mala mar
- Pesar por el fallecimiento del joven biólogo gallego Emilio Andújar Porto
- Juicio a Oubiña por una trama de droga en Asturias: el actor Luis Zahera fue interrogado en la investigación por el uso de un coche