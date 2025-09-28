Primer triunfo de Quique con el Cangas

Y a la tercera fue la vencida. El Frigoríficos del Morrazo estrenó su casillero de puntos en la Liga Nexus Asobal tras imponerse al Bada Huesca por 32-27 en un encuentro en el que fue netamente superior a su rival. Los de Quique marcaron un ritmo infernal en los primeros 30 minutos y en la reanudación, cuando el conjunto oscense fue capaz de llevar el duelo a su terreno, supieron ponerse el mono de trabajo y cabalgar a lomos de un Santi López que volvió a completar un encuentro espectacular. La otra buena noticia de la jornada fue la de Ivan Panjan. El croata, aterrizado en O Gatañal apenas diez días antes del inicio del campeonato, había estado flojo ante Ademar y Nava. Ayer, en cambio, fue capaz de cerrar su actuación con un notable registro de 14 paradas.