El Orbe Zendal se queda seco

17 CONSERVAS ORBE ZENDAL PORRIÑO: Isabela Rodrigues, Adriana Mallo (5), Zhukova (1), Caro Bono, Juliana Morgana, Alicia Campo, Pestana (1), Zsembery (1), Aroa Fernández (1), Adriana Rial, Paulina Buforn, Prelchi (1), Manterola (1), Raquel Blanco, Lucía Laguna (6). 23 COSTA DEL SOL MÁLAGA: Merche Castellanos, Martina Romero (1), Nayra Solís, Estela Doiro (3), Soledad López (4), Rita Bento (2), Berasategi (1), Campigli (1), Villava, Esperanza López (3), Bárbara Piñeira, Isabelle Dos Santos (6), Maider Barros (2), Joana Dos Santos, Hiobi, Alice Fernades. MARCADOR CADA CINCO MINUTOS: 1-3, 2-5, 3-5, 6-6, 6-6, 8-8, descanso, 10-10, 11-13, 12-16, 13-19, 14-20, 17-23, final.

El Conservas Orbe Zendal vivió un día negro en la faceta ofensiva que le condujo a una clara derrota en su pista ante el Costa del Sol Málaga en uno de esos partidos destinados a aclarar algunas de las claves por las que avanzará la temporada. Duelo entre aspirantes a la zona alta en el que el cuadro de Isma Martínez convirtió cada ataque en una tortura. Un síntoma que también sufrió el cuadro andaluz porque el partido se movió en tanteos casi irreales (6-6 a los 25 minutos) pero de ese agujero encontró la salida el Costa del Sol, cosa que no sucedió con el Porriño que mediado el segundo tiempo se marchó del partido para no volver.

El primer tiempo fue un festival de errores ofensivos. Cierto es que hay que dar mérito al trabajo de las defensas, a las porterías...pero los dos equipos rivalizaron con su falta de acierto en el lanzamiento que tuvo el partido en unos registros ridículos. El contagio fue evidente entre los dos equipos que durante más de diez minutos solo fueron capaces de marcar un gol entre ambos. El 8-8 del descanso fue el mejor resumen de lo que había sido el partido.

El arranque del segundo tiempo pareció cambiar algo el partido porque el Porriño tomó una pequeña ventaja gracias a dos goles de Adriana Mallo. Pero fue un simple espejismo. El Costal del Sol mantuvo el nivel defensivo y empezó a sumar jugadoras en ataque, algo que no sucedía en el cuadro local que volvió a frenar y eso permitió a las malagueñas abrir su primera ventaja inquietante en el marcador (12-16 en el minuto 45). El Conservas Orbe Zendal tembló en ese momento y jugó unos pésimos minutos (pérdidas, ataques cómodos del Costa de Sol) que rompió el partido hasta el 12-19 que ponía el partido casi imposible visto el rendimiento en ataque porriñés que en ese tramo consistía en buscar en el extremo a Lucía Laguna que junto a Adriana Mallo fueron quienes cargaron con el acierto de un partido para olvidar.