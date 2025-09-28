Moleiro da la victoria al Villarreal ante el Athletic

Un gol de Alberto Moleiro a un cuarto de hora del final ha permitido al Villarreal mantener su excelente racha como local ante un Athletic Club que fue de menos a más y que prolonga su mala dinámica.

El conjunto que dirige Ernesto Valverde fue superior durante el primer periodo, en el que maniató casi el juego creativo del Villarreal, pero no golpeó y permitió que su rival, mejorado tras el descanso, reaccionara para llevarse los tres puntos en un pulso con Europa en el horizonte. Los vascos están en una situación algo complicada que les ha llevado a la octava plaza.

Getafe-Levante

El Getafe y el Levante firmaron un empate (1-1) en un partido gobernado por las pizarras de José Bordalás y Julián Calero, un duelo de ajedrez en el que cada entrenador impuso su sello, primero el cuadro valenciano con su intensidad innegociable y después el conjunto azulón con una reacción que equilibró la balanza. Pero sin duda, si alguien ganó a los puntos, ese no fue otro que Calero, buen seguidor del estilo de Bordalás.