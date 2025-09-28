Moleiro da la victoria al Villarreal ante el Athletic
REDACCIÓN
Un gol de Alberto Moleiro a un cuarto de hora del final ha permitido al Villarreal mantener su excelente racha como local ante un Athletic Club que fue de menos a más y que prolonga su mala dinámica.
El conjunto que dirige Ernesto Valverde fue superior durante el primer periodo, en el que maniató casi el juego creativo del Villarreal, pero no golpeó y permitió que su rival, mejorado tras el descanso, reaccionara para llevarse los tres puntos en un pulso con Europa en el horizonte. Los vascos están en una situación algo complicada que les ha llevado a la octava plaza.
Getafe-Levante
El Getafe y el Levante firmaron un empate (1-1) en un partido gobernado por las pizarras de José Bordalás y Julián Calero, un duelo de ajedrez en el que cada entrenador impuso su sello, primero el cuadro valenciano con su intensidad innegociable y después el conjunto azulón con una reacción que equilibró la balanza. Pero sin duda, si alguien ganó a los puntos, ese no fue otro que Calero, buen seguidor del estilo de Bordalás.
- Dos jefes de servicio de Povisa se van al Cunqueiro y agravan la fuga de personal
- Hallan muerto en un pueblo de Valladolid a Gerson, un joven de Vigo de 29 años al que buscaba su familia
- Dos juzgados gallegos, uno de ellos de Vigo, abren la vía para que se indemnice a decenas de miles de empleados públicos en abuso de temporalidad
- Las disparatadas respuestas de una oposición en Galicia: «O presidente da Xunta decide os tempos de cocción do polbo»
- La reforma mundialista prevé retranquear 30 metros Tribuna y un solo nivel de grada
- El exhuracán Gabrielle dejará lluvias intensas en el sur de Galicia y avisos por mala mar
- Pesar por el fallecimiento del joven biólogo gallego Emilio Andújar Porto
- Juicio a Oubiña por una trama de droga en Asturias: el actor Luis Zahera fue interrogado en la investigación por el uso de un coche