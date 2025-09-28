Europa amenaza con una paliza

Estados Unidos no sabe dónde meterse. Desde el comienzo de la Ryder Cup en la que asustaban por su plantel (ocho de los once primeros de la clasificación mundial están en su equipo) y por el temible ambiente que se anunciaba en Nueva York no han hecho otra cosa que verse atropellados por el excelso nivel del equipo europeo que va camino de endosarles una derrota que no se veía desde hace décadas. Tras un primer día aplastante (5,5 contra 2,5) la jornada que se anunciaba como la de la reacción del cuadro de Keegan Bradley ha sido un desastre. Europa ha sido un ciclón que se impuso por la mañana 3-1 en los foursomes y que por la tarde, en los fourballs, volvió a controlar la situación (al cierre de esta edición faltaban por finalizar dos partidos) para imponerse en los parciales de las cuatro sesiones disputadas hasta ahora. El tanteo general convierte casi en un trámite los individuales de hoy (los doce jugadores emparejados en duelos cara a cara) porque para retener la Ryder a Europa le llega con hacer apenas tres o cuatro puntos y viendo el nivel de sus jugadores parece algo inevitable. La pasión de las últimas jornadas de Ryder parece que quedará para otra ocasión y que Europa se llevará una victoria en Estados Unidos, algo que no sucede desde 2012 cuando lo consiguió en Medinah en aquel inolvidable domingo en el que el conjunto liderado por Olazabal remontó un duelo que parecía perdido.

La jornada de ayer engrandeció la figura del español Jon Rahm que ha ganado los cuatro partidos que ha disputado en esta edición de la Ryder Cup y que va camino de ser una leyenda de esta competición como antes lo fueron Seve Ballesteros, Olazabal o Sergio García (el jugador que más puntos ha ganado en la historia de la competición para Europa). Pero el nivel europeo es extraordinaria con todas sus figuras rindiendo a un nivel sobresaliente. El invicto McIlroy sigue siendo el líder del equipo junto a Fleetwood (otro de los que cuenta por victorias todos sus partidos). Las combinaciones de Luke Donald dan siempre resultado frente a los tumbos que va dando Bradley con sus elecciones. Lo que promería ser un ambiente infernal se ha convertido en una especie de tumba. Estados Unidos asiste atónita a una paliza histórica que va a dejar importantes daños en el equipo americano, incapaz de entender lo que ha sucedido en estos dos primeros días de Ryder.