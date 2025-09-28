Duelo de invictas en A Madroa entre As Celta y el Athletic B

As Celtas regresan a su campo de A Madroa para mantenerse en la pelea por el liderato del grupo 1 de 2ª Federación. Espera el B del Athletic de Bilbao (11:30 horas) en una jornada con aporte emotivo por el club local: al descanso se presentarán las categorías base celestes.

Vicky Vázquez mantiene la misma convocatoria que las últimas semanas en portería, media y delantera, con la entrada en la zaga de Sara junto con “Muñi”, “Pañu”, Aitana y Celia. El partido, como es habitual, podrá seguirse in situ o a través del “streaming” de GS360.

El choque se presupone complicado. El B rojiblanco firma un arranque liguero tan bueno como el de las viguesas: dos triunfos en Lezama y trabajada victoria 1-2 en San Sebastián contra la Real B, con remontada.

El triunfo del Dépor B ayer en Avilés (0-1) lo sitúa como líder provisional con 10 puntos y un partido más que el Rácing cántabro, As Celtas y Athletic B, los tres equipos que lo han ganado todo y aspiran a liderar la tabla tras esta cuarta fecha. Para Vázquez, además, las noticias positivas se suceden. Queda poco para que recupere a Elena Pérez (Vigo, 2003), lesionada y que la temporada pasada fue una de las jugadoras titulares atrás.