El Coruxo busca su primera triunfo en O Vao

Se cumple el primer mes de la competición, con un Coruxo que busca la primera victoria de la temporada ante sus seguidores en el campo de O Vao. Un partido al que los vigueses llegan con la moral alta tras la victoria de la semana pasada en Astorga, y con la intención de borrar los primeros cuarenta y cinco minutos del partido de hacer quince días ante el Deportivo Fabril.

De lo que no cabe duda es que no va a ser un partido fácil. Enfrente estará un Oviedo Vetusta que comparte liderato con Deportivo Fabril y Ávila con tres victorias en otros tantos encuentros. Los asturianos derrotaron en casa a la Sarriana y al Valladolid Promesas, mientras que la semana pasada sumaron los tres puntos ante el Sámano.

La semana de trabajo del equipo ha sido francamente buena. Los tres puntos de Astorga le han dado al equipo una buena dosis de moral. Javi Pereira, entrenador del equipo verde, reconoció que “estuvimos muy bien en algunas situaciones del juego, sobre todo a niveles defensivas del juego directo. Pienso que conseguimos hacerle daño mediante centros laterales y transiciones. Al final sacamos el partido, sacamos los tres puntos que era el objetivo en un campo que yo pienso que va a ser, a largo de temporada, un campo que va a ser muy difícil de ganar”.

El técnico reconoce que “es un lujo poder trabajar con esta plantilla. Lo he hablado muchas veces, pienso que ahora mismo, en tres jornadas, prácticamente todos los jugadores contaron con algún minuto, y a lo largo de la temporada van a haber oportunidades para todos porque hay lesiones, porque hay sanciones. Todos están trabajando para que cuando llegue esa oportunidad tratar de aprovecharla”.

A la hora de hablar del rival de esta tarde en el campo de O Vao, el técnico apuntó que «está un poco en el discurso que hablamos antes del Fabril. Al final juegas en casa, quieres hacerlo bien y te viene un rival que es un perfil bastante parecido a lo es el Fabril. Es un filial, pero es un filial que transita muy bien, que va a ceder antes, que a nivel de capacidad física tiene mucha. Aunque sean recién ascendidos, es un grupo que lleva trabajando mucho tiempo junto y eso al final se nota. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que los tres puntos en juego se queden aquí en casa, para que se queden en O Vao».

Javi se felicita de que los goles del equipo lleguen de los jugadores de arriba, «al final, lo importante es hacer goles. El año pasado, el máximo goleador fue Andriu, que acabó con seis goles creo. Willy también, que es un perfil así, un corte de jugador así un poco box to box. Lo importante es, verdad, es hacer goles. Evidentemente, si los que se supone que tienen que hacer goles hacen goles, eso es positivo para todos porque ellos se van a encontrar confianza».

HORA: 18.15 horas.

CAMPO: O Vao.