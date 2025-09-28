El Celta deja un buen sabor de boca

83 CELTA FEMXA ZORKA: Cabrera (10), Boquete (8), Salinas (1), Kelliher (23), Menéndez (16) -cinco inicial- Vizmanos (1), Rodríguez (6), Bermejo (7), Cabelli (1), Vidal (6), Quintana (0) y Thomas (4). 61 CAJASOL BALONCESTO SEVILLA: Arfinengo (9), Anitua (6), Recio (9), Rios (2), Satorre (24) -cinco inicial- Gassama (6), Robayo_(2), Morales (3) y Vendrell (0).

El Celta Femxa Zorka entró con el pie derecho en la nueva temporada en la LF Challenge. Victoria y primer liderato para un equipo que, a tenor de lo visto ayer en el pabellón de Navia, nos va a dar buenas tardes de baloncesto.

El partido de ayer ante el recién ascendido Cajasol Baloncesto Sevilla dejó varios «flashes» de lo que nos espera a lo largo de la temporada.

Posiblemente uno de lo más importantes es el de la velocidad. El cambio de norma que permite sacar en campo defensivo sin la necesidad de que los colegiados del encuentro toquen el balón, cambia de forma radical la forma del juego. Los que llevan más tiempo viendo baloncesto femeninos, recordarán aquellos equipos del Celta en los que las contras eran una seña de identidad. Ayer, esa forma de jugar al baloncesto volvió a Navia, y a partir de ahora se podrá ver de forma asidua sacar el balón en largo desde atrás y que le llegue a una jugadora que salió con velocidad para anotar una bandeja. Por lo visto ayer, la gran beneficiada va a ser Jessica Kelliher, que además de pelearse bajo los aros, sabe que tiene que correr cada vez que el equipo recupera el balón.

Defensivamente el equipo presiona bien y las recuperaciones son frecuentes. Ayer el equipo llegó a las quince, cifra importante, ya que le permitió salir con velocidad a la contra y anotar. El lunar son los minutos de desconexión, que permiten al rival hacerse fuerte bajo el aro y disponer de segundas opciones. Ayer, las sevillanas atraparon nueve rebotes más que las viguesas, una cifra importante para la diferencia que había sobre el parket de Navia.

Otro de los aspectos positivos, es que ya no hay tanta diferencia entre, digamos el equipo titular y el resto de la plantilla. Ayer se pudieron ver a muchas jugadoras de la casa disputando minutos importantes del partido. El ritmo solamente bajó en el último cuarto, cuando las jugadoras llevaban muchos minutos a un alto nivel físico. Un aspecto este que se antoja va a ser clave a lo largo de la temporada para alcanzar los objetivos.

El equipo vigués fue ayer de menos a más. Y es que el debut en Navia, ante su afición, le pesó a las jugadoras en los primeros minutos de juego. Duró el tiempo suficiente para centrarse, perder el miedo a fallar un lanzamiento, y recuperar los cinco puntos que las sevillanas había cogido en el marcador.

A partir del minuto ocho la igualdad desapareció y el equipo vigués comenzó a abrir hueco. El enfado del entrenador andaluz llegó a tal extremo, que tras un triple de Deva Bermejo a los diecinueve segundos del segundo cuarto, solicitó su primer tiempo muerto.

El equipo vigués llegó a tener hasta veinticinco puntos de ventaja, aunque las andaluzas se pusieron a once a seis minutos del final. Cantero reaccionó rápido, solicitó un tiempo muerto y sacó a su «cinco» inicial, y las diferencias se volvieron a abrir.

Un primer partido que deja un buen sabor de boca y una sensación de que esta temporada los aficionados que vayan a Navia se lo van a pasar bien. El próximo sábado llega la primera prueba de fuego. Será en Inca ante el Azulmarino Mallorca Palma, uno de los grandes favoritos para lograr el ascenso directo.