El Bembrive golea al AD Miñoto

Una genialidad de “Café” al filo del intermedio desbloqueó un partido que inicialmente se complicaba por falta de definición y acabó siendo un paseo militar, con la colaboración de la portera visitante, que pifió en el balón colgado d desde su propio campo para el segundo tanto vigués.

Cuando el Bembrive quería pero no acertaba con la puerta de Saelia López -remates de María Vidal, “Lutxi” o Paula Pereiro-, un lanzamiento de falta de Vidal, raso, que se desviaba un poco, fue cazado por “Café” en el área: sutil toque de tacón y gol. El Mioño, que la pasada temporada había rascado un empate (4-4), se quedó sin opción de sorpresa.

Primer gol en Liga, y ante su afición, para el fichaje estrella de las de Gael Madarnas, que además no sería el último. Porque iniciado el segundo tiempo, Saelia se comió el balón colgado por la colombiana para que las verdes pudiesen asentar su juego y llevarse los 3 puntos.