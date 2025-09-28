El Barça busca el liderato

El Barça asciende de nuevo la montaña de Montjuïc, de la que creía haberse despedido, con la pesada mochila de las lesiones a cuestas. Una mochila que se cargó sobremanera con las bajas de Joan Garcia y de Raphinha, conocidas desde el viernes. Dos soportes fundamentales en la estructura de Hansi Flick, que no se quejó antes de enfrentarse hoy a la Real Sociedad (18.30 horas). Para ayudar a empujar vuelve Lamine Yamal, el cual no es un refuerzo menor. El aliciente: ponerse líder tras la caída madridista ante el Atlético.

El Estadi Lluis Companys vuelve a convertirse en la casa temporal del Barça. A regañadientes. La directiva de Joan Laporta habría preferido que los técnicos expertos del Ayuntamiento relajaran algunas normas de seguridad para permitir el retorno inmediato al Spotify Camp Nou. Lo ha dejado claro con sus diferentes métodos de presión. Por el momento no han funcionado y hoy ante la Real Sociedad y el miércoles ante el PSG en la Champions el equipo de Flick deberá regresar al recinto olímpico. Adiós al diminuto Johan Cruyff.

Aparte de los compromisos con los inversores del Espai Barça que aconsejan la vuelta inmediata al Camp Nou, al Barça le gustaría ahorrarse el importe de alquiler del Lluis Companys, de medio millón de euros por partido de promedio, según fuentes azulgranas. En el caso del Clásico la factura habría podido llegar al millón. El Ayuntamiento no quiso confirmar estas cantidades.

Entre los gastos, la instalación de un nuevo césped, que se realizó a principios de semana. Flick mostró confianza sobre su estado. «Espero que esté bien, he visto imágenes y lo han hecho muy rápido. Gran trabajo. Mañana lo veremos pero creo que estará bien».

El césped estará mejor que la rodilla de Joan Garcia, operada ayer de forma satisfactoria. Se sometió a una artroscopia por la rotura del menisco interior de su rodilla izquierda. Cuando compareció Flick no se sabía si el pronóstico de cuatro a seis semanas de baja se mantenía. Y sí, se mantuvo, como se supo después a través de un comunicado médico del club. En cualquier caso, tuvo palabras amables hacia el jugador.

«No es agradable tener a Joan Garcia fuera. Estaba jugando muy bien y se lesionó en el último partido contra el Oviedo. Estas cosas pasan», comentó el entrenador, que miró enseguida hacia Szczesny. «Si nos fijamos en la segunda mitad de la temporada pasada, ganamos casi todos los partidos y ganamos tres títulos con él. Es un gran portero, una gran persona y no tengo ninguna duda de él», remató en un mensaje de confianza hacia el portero polaco.