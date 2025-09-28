Fútbol | Tercera RFEF femenina
As Celtas Sporting se lleva el primer derbi vigués
REDACCIÓN
Vigo
El primer derbi oficial entre el el Sárdoma y el B céltico confirma el potencial de las de David Ferreiro, firmes y sin encajar en dos jornadas.Elisa penetró por la banda, combinó con Henar, chutó y Vares solo pudo rechazar el disparo para que Alejandra da Silva aprovechase el balón suelto . Después, Ayestarán finalizaba un centro de Paula Rodríguez.
