El Unus, primer líder de la Regata Guardiamarina
La Regata Guardiamarina de Cruceros coronó al Unus (Luis García, Monte Real Club de Yates de Baiona) como primer líder de la general tras la etapa Marín-Vigo (18,8 millas), primera de las dos que componen el trofeo. El Comité de Regatas emplazó la salida, puntual y lanzada, muy próxima a la isla de Tambo.
Con ocho barcos llegando al puerto deportivo vigués y dos retiradas, el Sara 3.0 (Rafael Blanco, Monte Real Club de Yates de Baiona) era el primero en cruzar la línea de llegadas en tiempo real tras cuatro horas, un minuto y 54 segundos de navegación entre las dos rías, pero en tiempo corregido caía al cuarto lugar de la general.
El Unus, también del club baionés, invertía 4:19.55 horas, pero en tiempo corregido se colocaba líder, a 107 segundos de ventaja en compensado del Bonaventure (José Luis Ríos, RC Náutico de Vigo), segundo.
Por clases, en Clase 1 manda el Sara 3.0, seguido del Narval (José Antonio Portas, CN Vilagarcía) y el Daikiri (Jorge Manuel Álvarez, RCN Sanxenxo). Y en la Clase 2, es líder provisional el Unus, con el Bonaventure segundo y el Regulus II, de la Armada (Thomas Lyall Waggott, Comisión Naval de Regatas de Marín).
Este domingo, segunda y definitiva etapa Vigo-Marín (11:00 horas), en las inmediaciones del Náutico, para proclamar al sucesor del BON III.
- Dos jefes de servicio de Povisa se van al Cunqueiro y agravan la fuga de personal
- Hallan muerto en un pueblo de Valladolid a Gerson, un joven de Vigo de 29 años al que buscaba su familia
- Dos juzgados gallegos, uno de ellos de Vigo, abren la vía para que se indemnice a decenas de miles de empleados públicos en abuso de temporalidad
- Las disparatadas respuestas de una oposición en Galicia: «O presidente da Xunta decide os tempos de cocción do polbo»
- La reforma mundialista prevé retranquear 30 metros Tribuna y un solo nivel de grada
- El exhuracán Gabrielle dejará lluvias intensas en el sur de Galicia y avisos por mala mar
- Pesar por el fallecimiento del joven biólogo gallego Emilio Andújar Porto
- Juicio a Oubiña por una trama de droga en Asturias: el actor Luis Zahera fue interrogado en la investigación por el uso de un coche