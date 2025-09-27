El Unus, primer líder de la Regata Guardiamarina

La Regata Guardiamarina de Cruceros coronó al Unus (Luis García, Monte Real Club de Yates de Baiona) como primer líder de la general tras la etapa Marín-Vigo (18,8 millas), primera de las dos que componen el trofeo. El Comité de Regatas emplazó la salida, puntual y lanzada, muy próxima a la isla de Tambo.

Con ocho barcos llegando al puerto deportivo vigués y dos retiradas, el Sara 3.0 (Rafael Blanco, Monte Real Club de Yates de Baiona) era el primero en cruzar la línea de llegadas en tiempo real tras cuatro horas, un minuto y 54 segundos de navegación entre las dos rías, pero en tiempo corregido caía al cuarto lugar de la general.

El Unus, también del club baionés, invertía 4:19.55 horas, pero en tiempo corregido se colocaba líder, a 107 segundos de ventaja en compensado del Bonaventure (José Luis Ríos, RC Náutico de Vigo), segundo.

Por clases, en Clase 1 manda el Sara 3.0, seguido del Narval (José Antonio Portas, CN Vilagarcía) y el Daikiri (Jorge Manuel Álvarez, RCN Sanxenxo). Y en la Clase 2, es líder provisional el Unus, con el Bonaventure segundo y el Regulus II, de la Armada (Thomas Lyall Waggott, Comisión Naval de Regatas de Marín).

Este domingo, segunda y definitiva etapa Vigo-Marín (11:00 horas), en las inmediaciones del Náutico, para proclamar al sucesor del BON III.