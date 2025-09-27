Trump amenaza con quitarle el Mundial a ciudades demócratas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a ciudades gobernadas por los demócratas, como Seattle o San Francisco, con quitarles partidos del Mundial 2026 si las considera inseguras. «Si creemos que alguna ciudad puede ser siquiera un poco peligrosa para el Mundial (...) dado que se juega en tantas sedes, no lo permitiremos. Moveremos un poco las cosas. Pero espero que no sea necesario», aseguró Trump desde el Despacho Oval.

El mandatario estadounidense puso especial énfasis en Seattle y San Francisco, ciudades que, en su opinión, «están gobernadas por lunáticos de la izquierda radical que no saben lo que se hacen».

Trump, además, también mencionó la posibilidad de tomar medidas similares para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.

El Lumen Field de Seattle -el estadio de los Seattle Seahawks de la NFL- tiene previsto acoger seis partidos del Mundial, mientras que el Levi’s Stadium de Santa Clara -de los San Francisco 49ers-, en el área de San Francisco, albergará otros seis.

Estados Unidos, que coorganiza el Mundial 2026 junto con México y Canadá, cuenta con once sedes, la mayoría en ciudades gobernadas por los demócratas, como Los Ángeles, Nueva York, Atlanta, Houston, Boston o Philadelphia.

Trump no tiene poder para modificar una sede o el lugar de un partido del Mundial, pero mantiene una relación muy cercana con quien sí la posee: el presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino.

Apoyo fugaz a Estados Unidos en la Ryder

Donald Trump llegó ayer por la tarde al campo de golf Bethpage Black, en Nueva York, para apoyar a Estados Unidos en la 45 edición de la Copa Ryder, en la que Europa dominó la primera jornada (3-1 por la mañana y dominio en los partidos de la tarde al cierre de esta edición) con una actuación estelar del español Rahm que ganó sus dos partidos del día.Trump, gran aficionado al golf y que posee varios clubes de este deporte, llegó al campo y encendió los ánimos de la alicaída afición americana que había asistido al juego más compacto de los europeos.Además de presentar a los jugadores que iban a disputar cada partido, la megafonía del recinto también introdujo a Trump, quien se encontraba a pie de campo y acompañó a los golfistas al primer hoyo.El presidente observó desde unos pocos metros de distancia el golpeo inicial de cada jugador, mientras las gradas y su alrededor estaba repleto de miembros de seguridad.Antes de partir hacia el campo, el presidente dijo que había escuchado que el conjunto de Estados Unidos no lo estaba haciendo demasiado bien, por lo que quería estar presente para motivar a sus golfistas. «Tenemos que volar hacia allí y ayudarlos», dijo Trump a los medios.