La Regata Guardamarina busca sucesor al «Bon III»

La Regata Guardiamarina de Cruceros busca este fin de semana un nuevo campeón que relevará a Bon III (Víctor Carrión, CN Punta Lagoa), vencedor en 2024 y 2023, al Mirfak (Diego López, CNR Ferrol), campeón en 2022, y al Magical (Julio Rodríguez, RCN Vigo), vencedor de la edición de 2021 que abría esta década.

Puntuable para la Copa Galicia de Cruceros, la organización de Real Club Náutico de Vigo y la Escuela Naval Militar de Marín contará entre la flota con los Regulus, los J-99 Dk de la Armada, alguno de los cuales ya compitió en pasadas ediciones.

La previsión de salida está fijada para las 12:30 horas de este sábado frente a la Escuela Naval para la disputa de la primera de las dos etapas, la Marín-Vigo. Ya en la jornada dominical la flota, convocada para las 11:00 horas, regresará a las instalaciones militares para la tradicional entrega de premios (18:00).

Tone Pérez, presidente del Real Club Náutico, hizo votos para que con esta prueba “alarguemos el verano” y, además, señaló que había “un Plan B” por si las orcas hiciesen acto de presencia, aunque según las informaciones que manejan Náutico y Armada “están ahora en aguas más cálidas, al sur”.