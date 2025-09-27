Moleiro castiga al Athletic y prolonga la racha del Villarreal

Un gol de Alberto Moleiro a un cuarto de hora del final ha permitido al Villarreal mantener su excelente racha como local ante un Athletic Club que fue de menos a más y que prolonga su mala dinámica (1-0).

El conjunto que dirige Ernesto Valverde fue superior durante el primer periodo, en el que maniató el juego creativo del Villarreal, pero no golpeó y permitió que su rival, mejorado tras el descanso, reaccionara para llevarse tres puntos que pueden ser claves en la batalla por Europa.

El Athletic Club saltó al campo decidido a romper su mala dinámica de resultados. El conjunto vasco presionó desde el primer minuto la salida de balón del Villarreal, cuyo centro del campo quedó desconectado del partido.

El equipo de Marcelino, muy incómodo, encontró en la velocidad de Pépé la manera de desarticular la presión bilbaína.

A pesar del dominio vasco, la primera gran ocasión fue del Villarreal tras un disparo de Partey despejado por Unai, cuyo rechace estrelló en el palo Pépé.

El Athletic elevó su línea presión y comenzó a recuperar balones en zonas de máximo riesgo para el equipo local, incapaz de crecer a través del balón.

En pleno desconcierto amarillo, Luiz Júnior salvó a su equipo al despejar con el pie un remate a quemarropa de Sancet en una jugada en la que el Athletic, desatado en el área, dispuso de otros tres disparos para marcar.

Inaki Williams of Athletic Club looks on during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Villarreal CF and Athletic Club Bilbao at La Ceramica stadium on September 27, 2025, in Villarreal, Spain. AFP7 27/09/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ivan Terron / AFP7 / Europa Press;2025;Soccer;Sport;ZSOCCER;ZSPORT;Villarreal CF V Athletic Club Bilbao - LaLiga EA Sport / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La respuesta local volvió a llevar la firma de Pépé, pero en esta ocasión fue el portero de la selección española, Unai Simón, el que frustró la jugada del marfileño.

El último tramo del primer periodo fue una agonía para el Villarreal, incapaz de sacar el balón limpio desde su defensa.

Guruzeta, tras el enésimo robo de balón a Thomas Partey, estuvo cerca de marcar tras una genial asistencia de Sancet, pero Luiz Júnior despejó el disparo centrado del delantero.

El Villarreal, sin capacidad para enlazar tres pases, finalizó la primera parte acorralado en su área ante un Athletic crecido que no dejó de intentarlo con infinidad de llegadas desde la segunda línea y centros, aunque sin la finura necesaria para convertir su monólogo en gol.

Tras el descanso, la entrada de Buchanan ayudó al Villarreal a equilibrar el juego. El equipo de Marcelino comenzó a estirar las posesiones, lo que le permitió crecer a través del balón.

Pépé remató alto, tras dejada de Buchanan, la mejor acción colectiva del Villarreal. Poco después, Rafa Marín, tras una acción a balón parado, también rozó el gol con un remate cruzado.

Partey y Gueye comenzaron a ganar peso y el Villarreal logró escorar definitivamente el partido hacia el área del Athletic, al que comenzaron a acumulársele los problemas en defensa.

Valverde intentó reaccionar con la entrada de Areso y Vesga y centrando a Iñaki Williams en su línea de ataque, pero el Villarreal le dio una nueva vuelta de tuerca al encuentro con la irrupción en escena de Parejo, Oluwaseyi y Moleiro.

Los cambios tuvieron un impacto inmediato en el partido, ya que una dejada de Oluwaseyi fue aprovechada por Moleiro para marcar con un disparo raso ajustado al poste de la meta de Unai su primer gol con el Villarreal.

Con un cuarto de hora por delante, al Athletic le entraron las prisas por llegar al área local, lo que aprovechó el conjunto de Marcelino para contragolpear a placer.

El conjunto vasco, aunque de forma desordenada, estuvo cerca del empate tras un disparo colocado de Rego que se estrelló en el travesaño.

El Villarreal supo congelar el partido durante los últimos minutos para proteger los puntos ante un Athletic que no logra reponerse a la ausencia de Nico Williams.