remo | Mundial
El moañés Rodrigo Conde se queda a un paso del bronce
El bote del gallego y Aleix García finalizó cuarto en la prueba de doble scull a 2 segundos del podio
REDACCIÓN
Vigo
El moañés Rodrigo Conde (CR Miño) y Aleix García se quedaron a un paso de la medalla en la final de doble sculls de los Mundiales de remo que se están disputando en el centro acuático de Shanghái, al concluir en la cuarta posición a algo más de dos segundos del podio.
Los palistas españoles, subcampeones del mundo en 2022, acabaron con un tiempo de 6:17.42 que no les permitió obtener una nueva presea universal, ya que los irlandeses Philip Doyle y Fintan McCarthy se colgaron el bronce con 6:15.13. La victoria fue para los polacos Miroslav Zietarski y Mateusz Biskup, imparables, con un tiempo de 6:11.97, inabordables también para los serbios Martin Mackovic y Nikolaj Pimenov, segundos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Dos jefes de servicio de Povisa se van al Cunqueiro y agravan la fuga de personal
- Pesar por el fallecimiento del joven biólogo gallego Emilio Andújar Porto
- Vende a un vigués un coche con el doble de km publicitados y resta importancia al kilometraje en el precio
- La Sareb proyecta una urbanización con 92 viviendas nuevas en Baiona
- El alijo fallido de A Pobra desata una redada con 11 arrestos y dos planeadoras incautadas
- Davila 24/09/2025
- La Aemet vigila al huracán Gabrielle, que se convertirá en borrasca extratropical y afectará a Galicia el fin de semana
- La Audiencia Nacional rechaza extraditar al patrón gallego acusado de trata en un pesquero