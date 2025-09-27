Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El moañés Rodrigo Conde se queda a un paso del bronce

El bote del gallego y Aleix García finalizó cuarto en la prueba de doble scull a 2 segundos del podio

REDACCIÓN

Vigo

El moañés Rodrigo Conde (CR Miño) y Aleix García se quedaron a un paso de la medalla en la final de doble sculls de los Mundiales de remo que se están disputando en el centro acuático de Shanghái, al concluir en la cuarta posición a algo más de dos segundos del podio.

Los palistas españoles, subcampeones del mundo en 2022, acabaron con un tiempo de 6:17.42 que no les permitió obtener una nueva presea universal, ya que los irlandeses Philip Doyle y Fintan McCarthy se colgaron el bronce con 6:15.13. La victoria fue para los polacos Miroslav Zietarski y Mateusz Biskup, imparables, con un tiempo de 6:11.97, inabordables también para los serbios Martin Mackovic y Nikolaj Pimenov, segundos.

