Louzán: «La FIFA no decidirá hasta que pase el Mundial de 2026»

Rafael Louzán volvió a mostrarse cauto con las opciones de Vigo para ser sede del Mundial y admitió ciertas dudas con A Coruña ante la falta de sintonía entre el Deportivo y el Concello sobre la reforma del estadio de Riazor. El presidente de la Federación Española estuvo en Ourense donde participó en la presentación del Máster «Xestión Empresarial do Deporte» que organiza la Universidad de Vigo en el Campus de Ourense.

Louzán aseguró en torno a las opciones de Vigo que «la FIFA será la que finalmente decida. Estuve en Málaga que no va a ser sede y se abre otra posibilidad, pero el número final de sedes lo determinará la FIFA y es algo que no va a suceder hasta que pase el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Por lo tanto todo lo que hablemos no va a conducir a nada y habrá que esperar a esa fecha. Ahora mismo Galicia tiene una sede y podría haber dos. Ojalá. Yo encantado como gallego de que haya dos sedes, pero ya digo que es temprano para que esa decisión sea firme». En ese sentido mostró cierta inquietud sobre la situación de A Coruña como sede porque «parece que hay alguna duda por parte del club. De lo que habían presentado no he visto avances que sí se han dado en otras sedes como Zaragoza que ya montó un campo modular que es donde está jugando el Zaragoza en estos momentos mientras la Romareda sigue con las obras a buen ritmo. Digo esto como podría hacerlo de otras que están haciendo los deberes. Vamos a esperar estos meses a ver qué pasa con la ciudad de A Coruña. Hicieron una apuesta fuerte pero entiendo que tiene que haber una sintonía entre club y concello porque si no no estaremos haciendo las cosas bien».