Ciclismo
El Giro de Emilia excluye al Israel Premier Tech
La organización defiende que le retiran la invitación por razones de seguridad ante las manifestaciones convocadas para el próximo sábado en Bolonia.
El Giro de Emilia, la segunda clásica en importancia después de Il Lombardía que se disputa en Italia como cierre de la temporada ciclista, ha decidido excluir al conjunto Israel-Premier Tech, con derecho a participar en la carrera, por “razones de seguridad”. Varias organizaciones a favor de Palestina en la ciudad de Bolonia, donde acaba la prueba, habían amenazado con cortar la carrera y, a la vez, el ayuntamiento de la localidad había declarado que no los querían en carrera debido al genocidio de Gaza y por ser un equipo cuya dirección está próxima al Gobierno de Tel Aviv.
Petición inicial a la UCI
La organización, antes de tomar la decisión, había solicitado a la Unión Ciclista Internacional (UCI), con los directivos desplazados Ruanda, con motivo del Mundial, que tomase una. En la Vuelta, cuyas protestas motivaron, sobre todo, la cancelación de la última etapa, en Madrid, la UCI defendió la participación del conjunto israelí en la ronda española.
Sin esperar a una respuesta de la federación internacional, los responsables del Giro de Emilia le retiraron este sábado la invitación, para evitar incidentes y después de meditar, incluso, la cancelación de la prueba que se disputa el próximo sábado. Tadej Pogacar fue el ganador en 2024, en una clásica de un día que Primoz Roglic se adjudicó en 2023 y Enric Mas, en 2022.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dos jefes de servicio de Povisa se van al Cunqueiro y agravan la fuga de personal
- Hallan muerto en un pueblo de Valladolid a Gerson, un joven de Vigo de 29 años al que buscaba su familia
- Dos juzgados gallegos, uno de ellos de Vigo, abren la vía para que se indemnice a decenas de miles de empleados públicos en abuso de temporalidad
- Las disparatadas respuestas de una oposición en Galicia: «O presidente da Xunta decide os tempos de cocción do polbo»
- La reforma mundialista prevé retranquear 30 metros Tribuna y un solo nivel de grada
- El exhuracán Gabrielle dejará lluvias intensas en el sur de Galicia y avisos por mala mar
- Pesar por el fallecimiento del joven biólogo gallego Emilio Andújar Porto
- Juicio a Oubiña por una trama de droga en Asturias: el actor Luis Zahera fue interrogado en la investigación por el uso de un coche