Dura pelea en la Semana Abanca en A Coruña

Histórica doble jornada para la náutica gallega con el concepto Semana Abanca: pues mientras en la bahía herculina de la mano del Real Club Náutico de La Coruña comenzaban las Abanca Sailing Series para las clases 420 y Snipe, con el Trofeo Cidade da Coruña en juego…

Si en Ourense no se pudo completar prueba alguna por la falta de viento, el trabajo intenso y muy profesional del Comité de Regatas logró anotar una manga para el 420 y otra para los Snipes… pero no fue nada fácil para el equipo de Jano Toro lograrlo. Primero calma total… después un suave noroeste de siete nudos, que más que viento fue una señal de aviso y más tarde tras anular el intento primero a las cinco de la tarde, los jueces sacaban petróleo de casi nada y obraban el milagro a su insistencia: una brisa flojita de 6 nudos con una bahía coruñesa como una bañera, se convertía en válida y a las seis de la tarde comenzaba la única prueba válida de estas clases con final feliz, con una ceñida de media milla y rumbo a Mera.

Cuando el crono se acercaba a la aguja indicadora de las siete de la tarde, en Clase Snipe los tres primeros cruzaban la línea de llegada por este orden: los primeros eran el tándem compuesto Ignacio Iturrioz-Jaime Gonzalez de la Comision Naval de Regatas de Ferrol, siendo la plata para Roberto Bermúdez de Castro y Pichis del Club Náutico Marina Coruña (flamantes bronce en el Europeo recién celebrado en Vilamoura); y tercero Jaime Miranda-Pedro Núñez del Real Club Náutico de La Coruña, en la cuarta plaza Jorge y Marta Tábara del Náutico coruñés también.

Por su parte en 420 primeras Aitana Pérez y Laura de la Fuente (MRCY Baiona-RCN Vigo), segundos Luis Wizner Pérez Lafuente-Celia de la Fuente y terceros Sara Reboredo-Ines Rasila del Náutico de Vigo. La segunda jornada a partir de las once de la mañana, para ambas clases.

Trofeo Deputación de Ourense

En la provincia de Ourense, en Castrelo de Miño se celebraba en la pista del Parque Náutico de Galicia con la organización del Club Náutico ourensano arropado por los clubes vigueses Marítimo de Vigo y Olívico de Piragüismo; el Trofeo Deputación de Ourense de Optimist, y los Clinic Abril para dos especialidades náuticas. El de Vela dirigido por el preparador del Equipo Olímpico Español Ero Pons y el de Piragüismo a cargo del palista asturiano de gran prestigio: Alvaro Fernández Fiuza.

La imagen de unidad de los dos deportes náuticos más exitosos a nivel de Galicia y de España, dentro de los Juegos Olímpicos, que celebraban un acto conjunto al mediodía en las instalaciones de Castrelo de Miño… lo peor los problemas con el viento en esta ocasión que impidieron celebrar prueba alguna, pese a los esfuerzos de Pedro Alarcón y su excelente equipo técnico. La situación desembocaba en que los resultados de ayer se tornaban en definitivos, confirmándose la victoria de Martina Fernández del Club de Mar de Aguete, completándose en podio con dos chicas del Real Club Náutico de Madrid: Elsa Laffarga que obtuvo la plata y Lena Olveira el bronce. El domingo al filo de las doce de la mañana, tendrá lugar en Castrelo de Miño la Ceremonia de Clausura.

1 Martina Fernández RCM Aguete, 3 puntos

2º Elsa Laffarga RCN Madrid, 7

3º Lena Oliveira RCN Madrid, 10

4º Lucía Fernández CM Canido, 15

5º Victoria Piñeiro RCM Aguete, 17

6º Alejandro González CND Riveira, 19

7º Luis Rodríguez CM Canido, 20

8º Flavia Olta RCM Aguete, 24

9º Luis Morera RCN Madrid, 24

10º Javier Piñeiro RCM Aguete, 24