Derbi entre el Sárdoma y el Celta Sporting

Nuevo derbi en 3ª Federación para los equipos de Vigo. El Sárdoma CF recibe al B de As Celta, que estrena denominación pues el equipo que entrena David Ferreiro pasa a denominarse As Celtas Sporting, en recuerdo del Real Vigo Sporting, uno de los dos clubes que protagonizaron la fusión para dar lugar al Celta.

Este sábado en As Relfas (17:00 horas), las de Pedro García continuarán curtiéndose ante uno de los favoritos del campeonato. El filial celeste cuenta con una sola baja (Marta Castillo) mientras que García dispone de toda su plantilla.

Para el equipo blanquiazul será éste el primer partido oficial frente al conjunto B celeste, tras una pasada campaña en la que el equipo sardomista se midió al A céltico. El choque será ofrecido por “streaming” a través de la plataforma GS360. Mientras el conjunto solo busca forjar un plantel de futuro -y evitar el descenso-, las célticas se manejan entre los dos o tres equipos con opciones de ganar este grupo 1 gallego.

El resto de conjuntos de Vigo y su área juegan este domingo. En A Granxa, un derbi de la Ría entre Domaio FC y Lóstrego CF (12:15 horas, Brais Baltasar) también directo por “streaming” a través de tiivii.gal, el canal que publicita la RFGF.

Y a las 12:30 horas en As Eiroas el Bergantiños se mide al debutante Tomiño CF.