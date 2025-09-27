El Conservas Orbe Zendal retoma la Liga con un complicado partido

Aún está la temporada cogiendo forma. Tres jornadas disputadas, con el parón de selecciones por el medio, los equipos de la máxima categoría del balonmano femenino aún están tratando de dar forma a sus proyectos, ubicándose en la temporada después de un verano complicado y en el que casi todos han sufrido importantes transformaciones de sus plantillas. Es el caso del Porriño que esta tarde recibe en su pabellón a un equipo que pelea por objetivos similares a los suyos como el Costa de Sol Málaga, un partido importante para testar la situación de dos claros aspirantes a estar en la zona alta de la clasificación y que llegan al duelo empatados a cuatro puntos. Dos victorias en el caso de las porriñesas (tropezaron en el estreno pero después continuaron con dos triunfos) y dos empates y una victoria en las malagueñas que aún no han sido derrotadas en lo que va de temporada. Un partido que comenzará a marcar tendencia en una campaña en la que más equipos pretenden apuntarse a la pelea en la zona alta por lo que se ha visto en las jornadas iniciales en las que clubes como el Beti Onak o el Elda parecen dispuestos a sumarse a la tradicional lista de clubes semifinalistas de Liga en las últimas temporadas. Para el cuadro de Isma Martínez llevarse el triunfo sería un espaldarazo en esta temporada en la que han tenido que afrontar una importante revolución en su plantilla y que por lo tanto necesita tiempo para que todo fluya.

HORA: 18:15 (hoy).

PISTA: Pabellón de Porriño.