Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

remo

Chapela celebra su Día del Remo

REDACCIÓN

Vigo

El CR Chapela, con la resaca aún fresca después del ascenso de su trainera masculina a la Liga ACT, celebra hoy en el paseo de Arealonga su Día del Remo en el que desde las once de la mañana habrá diferentes actos como competiciones, una paella a las 13:30 o una degustación de ternera a las 20:30. Deporte, música y comida para celebrar su deporte.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents