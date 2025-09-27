remo
Chapela celebra su Día del Remo
REDACCIÓN
Vigo
El CR Chapela, con la resaca aún fresca después del ascenso de su trainera masculina a la Liga ACT, celebra hoy en el paseo de Arealonga su Día del Remo en el que desde las once de la mañana habrá diferentes actos como competiciones, una paella a las 13:30 o una degustación de ternera a las 20:30. Deporte, música y comida para celebrar su deporte.
