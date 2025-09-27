alpinismo
Carlos Soria, historia con 86 años
El español se convierte en el alpinista de mayor edad que consigue hacer cumbre en uno de los catorce ochomiles
agencias
El alpinista español Carlos Soria, a sus 86 años, ha hecho historia en el montañismo mundial al convertirse en la persona de más edad en coronar una cumbre de más de 8.000 metros, tras alcanzar la cima del Manaslu (8.163 m) en Nepal.
Soria alcanzó la cumbre a las 5:30 de la mañana, hora local, según confirmó a EFE Mingma Sherpa, director de Seven Summit Treks, la agencia que organizó la expedición. «Ahora es el escalador de más edad del planeta en alcanzar un pico por encima de los 8.000 metros», afirmó Sherpa. «Está a salvo y descendiendo», agregó. La hazaña pulveriza el récord anterior, que ostentaba el japonés Yuichiro Miura, quien escaló el Everest en 2013 a los 80 años.
«Carlos es una inspiración. Demuestra que la pasión y la perseverancia no conocen límites de edad», dijo Kami Rita Sherpa, el «recordman» mundial de ascensiones al Everest, quien calificó la escalada de Soria como «una celebración de la dedicación de toda una vida».
Uno de los momentos más críticos para Soria llegó en 2023, durante un intento en el Dhaulagiri, uno de los dos «ochomiles» que le faltan, un sherpa cayó accidentalmente sobre él, provocándole una fractura de tibia. Tras varias operaciones y una larga recuperación en su casa de la sierra de Madrid, su regreso al Himalaya parecía una quimera.
«No puedo descansar, voy a seguir siendo un alpinista», dijo entonces el escalador que cumplió su palabra, marcándose como objetivo volver a Nepal.
- Dos jefes de servicio de Povisa se van al Cunqueiro y agravan la fuga de personal
- Pesar por el fallecimiento del joven biólogo gallego Emilio Andújar Porto
- Vende a un vigués un coche con el doble de km publicitados y resta importancia al kilometraje en el precio
- La Sareb proyecta una urbanización con 92 viviendas nuevas en Baiona
- El alijo fallido de A Pobra desata una redada con 11 arrestos y dos planeadoras incautadas
- Davila 24/09/2025
- La Aemet vigila al huracán Gabrielle, que se convertirá en borrasca extratropical y afectará a Galicia el fin de semana
- La Audiencia Nacional rechaza extraditar al patrón gallego acusado de trata en un pesquero