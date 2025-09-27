Carlos Soria, historia con 86 años

El alpinista español Carlos Soria, a sus 86 años, ha hecho historia en el montañismo mundial al convertirse en la persona de más edad en coronar una cumbre de más de 8.000 metros, tras alcanzar la cima del Manaslu (8.163 m) en Nepal.

Soria alcanzó la cumbre a las 5:30 de la mañana, hora local, según confirmó a EFE Mingma Sherpa, director de Seven Summit Treks, la agencia que organizó la expedición. «Ahora es el escalador de más edad del planeta en alcanzar un pico por encima de los 8.000 metros», afirmó Sherpa. «Está a salvo y descendiendo», agregó. La hazaña pulveriza el récord anterior, que ostentaba el japonés Yuichiro Miura, quien escaló el Everest en 2013 a los 80 años.

«Carlos es una inspiración. Demuestra que la pasión y la perseverancia no conocen límites de edad», dijo Kami Rita Sherpa, el «recordman» mundial de ascensiones al Everest, quien calificó la escalada de Soria como «una celebración de la dedicación de toda una vida».

Uno de los momentos más críticos para Soria llegó en 2023, durante un intento en el Dhaulagiri, uno de los dos «ochomiles» que le faltan, un sherpa cayó accidentalmente sobre él, provocándole una fractura de tibia. Tras varias operaciones y una larga recuperación en su casa de la sierra de Madrid, su regreso al Himalaya parecía una quimera.

«No puedo descansar, voy a seguir siendo un alpinista», dijo entonces el escalador que cumplió su palabra, marcándose como objetivo volver a Nepal.