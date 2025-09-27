El Carballal arranca la temporada

Por fin, después de un largo verano y muchas novedades en el seno del A.D. Carballal, llegó la competición. Hoy disputará el primer partido de Liga en División de Honor Oro Femenina, categoría en la que se estrenó la pasada temporada y en la que consiguió mantenerse. Por ello, en esta campaña, el objetivo es “asentarnos en la categoría y sin sufrir tanto para salvarnos. Instalarnos en la zona media de la tabla”, Según nos explicó una de las novedades del Carballal, su entrenadora Ana Alonso, que sustituirá a Javier Castro, Chiqui.

En la plantilla hubo una pequeña revolución, con las bajas de Sara Román, Inés, Bea y Sandra Costas y varias incorporaciones: Sabela Vázquez (procedente de Cañiza), Elena Sancho (jugaba en Cataluña), Yaiza Alonso (de la casa que regresa) y Uxía Fernández, Naihara Costas y Salma Aakcha (que vienen del BM Cangas). En resumen, gente muy joven, con gran proyección y, principalmente, gallegas y de la zona.

La preparadora viguesa afirmó estar muy satisfecha del trabajo realizado en la temporada, aunque es consciente de que el equipo estará mejor dentro de un par de meses, con el sistema más asimilado. Para empezar la temporada, viajan a León para enfrentarse al Cleba, un equipo que la pasada temporada fue de menos a más y que tiene un estilo de juego similar al Carballal. “Juegan con muchas transiciones y por ello es clave que seamos capaces de controlar esa primera y segunda oleada, ese contraataque que tienen y tanto explotan. La clave estará en saber frenarlo y tendremos mucho ganado”, afirmó Alonso.

El Carballal viaja con las bajas de Alejandra Montenegro (que se está recuperando de una lesión en el dedo de la pasada temporada); María Pereira (lesión muscular en la pretemporada) y la portería Uxía (que rompió el ligamento cruzado anterior la pasada temporada y aún está en proceso de recuperación).

CAJA RURAL CLEBA - A.D. CARBALLAL (hoy, 19:00 horas, Palacio Municipal de Deportes de León).