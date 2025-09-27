Cacheda echa el lazo al Bera Bera

25 Mecalia Atlético Guardés (12+13): Sabina Mínguez (p.), Blazka Hauptman, Ania Ramos (3), María Palomo (1), Lorena Téllez (5), Cristina Cifuentes (2), Jazmín Mendoza [siete inicial], Cecilia Cacheda (4), Rosane Serrano (1), Elena Martínez (5), Carme Castro, Nerea Gil, Ariana Portillo, María Sancha (4), Anouk Nieuwenweg y Amandine Balzinc (p.). 25 Super Amara Bera Bera (12+13): Nicole Wiggins (p.), Elba Álvarez (4), Lyndie Tchaptchet (2), Anne Erauskin, Elke Karsten (5), Ester Somaza, Laura Hernández (4) [siete inicial], Eszter Ogonovszky, Lissane Kruijswijk, Maitane Echeverria (2), Elena Amores (1), Mica Rodrigues, Giuliana Gavilán, Lucía Prades (p.) y Carmen Arroyo (4). Marcador cada cinco minutos: 2-0, 5-2, 6-4, 9-7, 11-9, 12-12, 15-15, 16-17, 17-18, 19-20, 23-23, 25-25.

Cecilia Cacheda tomó la palabra en el último tiempo muerto para hacerle un spoiler a todo el mundo y explicar de qué manera iba a empatar el partido y echar al lazo a ese poderoso Bera Bera que acariciaba el triunfo en A Sangriña tras un partido eléctrico, generoso en errores y también en acciones brillantes como la que segundos antes de ese tiempo muerto había puesto a las donostiarras por delante en el marcador (una delicada vaselina de Laura Hernández). La portera vasca, espléndida en muchos tramos del segundo tiempo, eligió que el lanzamiento definitivo le llegase desde el extremo que ocupaba Carmen Castro en ese momento. Hasta ahí todos de acuerdo porque Cacheda también tenía la idea de que el balón fuese a la de Chapela pero con una idea más perniciosa, que regresase al medio para un «fly» letal. Y así sucedió. El Bera Bera cedió el espacio con la idea de tener segundos para un último ataque y mientras su defensa cruzaba los dedos Cacheda buscó el pasillo para facilitar el trabajo de la extremo que tal y como planearon segundos antes entregó el balón al medio donde la lalinense ajustició a la portera vasca. Luego, una defensa feroz e inteligente dejó al Bera Bera sin opciones en los diez segundos restantes.

Un final digno para un partido entre los dos primeros clasificados de la Liga que salen igualados en cabeza tras un duelo que mostró el enorme potencial del Bera Bera (el mejor equipo de la Liga) pero también la inteligencia del Mecalia Guardés para competir y encontrar soluciones a los enormes desafíos que le planteaba el cuadro donostiarra. De hecho, las gallegas dominaron el primer tiempo en el que desperdiciaron numerosas oprtunidades para disfrutar de una ventaja de cuatro goles. Posiblemente no era un marcador demasido justo porque el Bera Bera se encontró demasiadas veces con los postes aunque el Guardés también podría decir algo sobre sus pérdidas. De cualquier modo, la dirección de Cacheda (un curso en cada ataque para desquiciar al técnico vasco que cambiaba la altura de la defensa para intentar minimizar su incidencia en el partido), los goles de Téllez y de Sancha mantuvieron a las de Ana Seabra por delante del marcador hasta que el arreón y el talento del líder de la Liga permitió que se llegase al descanso con un empate (12-12).

En el segundo tiempo el Mecalia trató de sujetar todo el tiempo el intento del Bera Bera de despegarse. Para ello intentaron llevar el partido siempre a un ritmo en el que las vascas se sintiesen incómodas. Querían velocidad, intercambios, rapidez...pero el Guardés no le hizo ese regalo. Y de esa incomodidad fue sacando rédito y tras levantarse de un inquuietante 17-19 volvieron a igualar y se colocaron por delantea poco más de dos mnutos (24-23). Anotaron las vascas, Ania Ramos lanzó una vaselina al palo poco antes de que Laura Hernández ejecutase la suya con precisión. Y entonces llegó Cacheda y dijo que esa película ella ya la había visto.